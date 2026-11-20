La aplicación Mi Bancolombia presentó fallas que impidieron a los usuarios ingresar y realizar sus operaciones habituales durante la mañana de este viernes 20 de noviembre.

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La situación generó inconvenientes entre los clientes que intentaban acceder a sus cuentas y utilizar los servicios digitales de la entidad financiera.

Ante los reportes, Bancolombia reconoció las dificultades y se pronunció a través de un mensaje dirigido a sus usuarios, en el que confirmó que la aplicación no estaba funcionando con normalidad.

“Sabemos que en este momento no puedes ingresar a la app Mi Bancolombia. Mientras lo resolvemos, usa la Sucursal Virtual Personas o nuestros canales físicos”, indicó el banco.

La entidad también agradeció la comprensión de sus clientes y aseguró que estaba trabajando para solucionar el inconveniente.

Sin embargo, en su comunicación no entregó detalles sobre las causas de la falla ni estableció un tiempo estimado para restablecer el servicio.

Mientras se supera la contingencia, Bancolombia recomendó utilizar la Sucursal Virtual Personas, disponible desde su página web, o acudir a sus canales físicos para realizar consultas y operaciones bancarias.

La entidad pidió paciencia a los usuarios mientras se normaliza el funcionamiento de la aplicación.

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