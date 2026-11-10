La llegada del Black Friday, el próximo 27 de noviembre, marca el inicio de las compras navideñas y pone sobre la mesa la importancia de comparar las tasas de interés de las tarjetas de crédito antes de adquirir productos a cuotas.

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Según Credibanco, las ventas durante esta jornada podrían igualar o superar los $2,6 billones registrados en 2025.

Entre las entidades con menores intereses para tarjetas dirigidas a personas con ingresos superiores a dos salarios mínimos están Lulo Bank, con una tasa promedio de 12,43 %; Bancolombia, con 13,76 %; Banco Falabella, con 14,31 %, y Davivienda, con 14,49 %.

Para ingresos inferiores a ese rango, Ban100 ofrece la tasa más baja, con 12,27 %, seguido de Davivienda (13,89 %) y Banco Falabella (15,67 %).

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En contraste, Banco W y Coltefinanciera registran tasas de 28,09 % y 28,30 %, respectivamente, cercanas al límite de usura, que en noviembre quedó en 28,34 % efectivo anual.

Mauricio García, director nacional de ahorro de Fincomercio, recomendó calcular el costo total de las compras, incluidos intereses y plazos, y no fijarse únicamente en el valor de las cuotas.

También aconsejó revisar las deudas existentes, establecer un presupuesto y evitar comprometer recursos destinados a gastos básicos o emergencias. La clave es aprovechar los descuentos sin terminar pagando mucho más por financiar las compras.

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