La crisis de los vuelos encendió las alarmas sobre la seguridad y capacidad del control aéreo en Colombia.

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La Procuraduría citó para este lunes 9 de noviembre al director de la Aerocivil, Arnaud Penent, luego de que una falla en el sistema de visualización dejara al Centro de Control Bogotá sin información de vigilancia durante cerca de dos horas, según los controladores.

El organismo advirtió que ocho de los catorce mecanismos instalados estaban fuera de servicio y otros dos presentaban afectaciones.

La contingencia del 4 de noviembre obligó a suspender despegues, regular el tráfico aéreo y ampliar la separación entre aeronaves.

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Latam confirmó la cancelación de ocho vuelos, mientras que Clic reportó diez cancelaciones y Wingo registró demoras. Aunque la Aerocivil calculó la afectación en 45 minutos, los controladores aseguraron que duró varias horas.

La preocupación aumenta porque existen otras fallas en la infraestructura aérea: mecanismos fuera de servicio en Leticia, estaciones ADS-B sin funcionamiento, más de veinte radioayudas VOR/DME afectadas y limitaciones en los sistemas de seguridad de Cali y El Dorado.

La Procuraduría también alertó sobre equipos obsoletos, falta de repuestos y contratos de mantenimiento vencidos, por lo que exigió explicaciones y avances en la modernización tecnológica.

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