Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal juega un papel fundamental en la economía colombiana, pues indica cuánto vale el peso frente a una moneda extranjera, siendo el dólar estadounidense el principal referente, según la información proporcionada. Este indicador se toma como base para la mayoría de actividades económicas internacionales del país, incluidas transacciones comerciales, operaciones de inversión y negocios de financiamiento con el exterior. Es decir, el dólar actúa como la moneda de comparación para medir el valor del peso colombiano.

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En términos simples, la tasa de cambio nominal muestra exactamente cuántos pesos colombianos se deben entregar para obtener un dólar. Según la información consultada, las variaciones de este indicador afectan directamente a la economía interna y externa del país. Los movimientos en la tasa de cambio nominal pueden presentarse de dos maneras: depreciación y apreciación del peso. Cuando este indicador sube, se produce una depreciación de la moneda colombiana, lo que significa que se necesita más pesos para adquirir un dólar. Esta situación incrementa el costo de las importaciones, pues los productos comprados en el exterior se vuelven más caros en términos de la moneda nacional.

Por el contrario, si la tasa de cambio nominal baja, ocurre una apreciación del peso colombiano. Eso indica que con menos pesos se puede comprar un dólar, abaratando las importaciones y permitiendo que los productos extranjeros sean más accesibles para los consumidores locales. Sin embargo, esta apreciación puede disminuir la competitividad de los exportadores nacionales, ya que sus productos se encarecen fuera del país.

Para medir de manera oficial estas variaciones, el sistema financiero utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, conocida como TRM. Según la información analizada, la TRM corresponde al promedio aritmético simple de todas las tasas ponderadas en las transacciones de compra y venta de dólares por pesos, realizadas por entidades vigiladas como bancos comerciales, corporaciones financieras y la Financiera de Desarrollo Nacional, entre otras. Un aspecto clave es que la negociación y liquidación de las transacciones deben hacerse el mismo día para que se incluyan en la TRM. Actualmente, la tasa representativa del mercado señala que 1 dólar equivale a 3.237,83 pesos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la función principal de la tasa de cambio nominal en Colombia?

La tasa de cambio nominal sirve principalmente para determinar cuántos pesos colombianos se requieren para adquirir una divisa extranjera, especialmente el dólar estadounidense. Esta cifra es fundamental para definir el valor del peso frente al dólar en operaciones comerciales, de inversión y financiamiento con el exterior.

¿Qué entidades participan en el cálculo de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)?

En el cálculo de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) participan entidades del sistema financiero bajo vigilancia, como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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