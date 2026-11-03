Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal es una herramienta clave en la economía de Colombia, pues determina el precio de la moneda local en relación con una divisa extranjera, especialmente el dólar estadounidense. De acuerdo con la fuente citada, este valor es fundamental porque el dólar se usa de manera predominante en transacciones internacionales, inversiones y financiamiento externo. De este modo, la tasa le indica a usted cuántos pesos colombianos se requieren para comprar un dólar, lo que facilita entender el costo de las operaciones internacionales desde Colombia.

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Las variaciones de la tasa de cambio nominal tienen un impacto directo en la economía del país, principalmente mediante los fenómenos de depreciación y apreciación. La depreciación ocurre cuando la tasa aumenta, es decir, cuando se necesitan más pesos por cada dólar. Según el análisis presentado, esto representa una pérdida de valor de la moneda colombiana, lo que a su vez encarece las importaciones, pues los productos extranjeros cuestan más en términos de pesos. Por el contrario, la apreciación se manifiesta cuando el valor de la tasa disminuye. Esto se traduce en que se requieren menos pesos para obtener un dólar, reflejando así un fortalecimiento del peso colombiano. Este fenómeno abarata los productos foráneos, pero puede reducir la competitividad de los exportadores colombianos porque reciben menos pesos por cada dólar que ingresan al país.

Para medir de forma oficial las fluctuaciones del tipo de cambio, el sistema financiero colombiano utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). La TRM se define como el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas que provienen de las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses con moneda legal colombiana. Según la información dada, en este cálculo participan entidades vigiladas como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Es indispensable para que estas operaciones sean contabilizadas en la TRM que el intercambio de ambas monedas se pacte y se cumpla el mismo día. De acuerdo con el dato publicado, actualmente 1 dólar equivale a 3.182,99 pesos colombianos, lo que ilustra el valor de referencia para las transacciones cambiarias en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la depreciación y apreciación del peso colombiano a las importaciones y exportaciones?

La depreciación del peso colombiano encarece las importaciones porque se necesitan más pesos para comprar un dólar, situación que aumenta el precio de los productos extranjeros en el mercado local. Por el contrario, la apreciación del peso facilita la compra de bienes extranjeros debido a que disminuye el costo de cada dólar; sin embargo, puede afectar negativamente a los exportadores, ya que al recibir dólares por sus ventas, estos representan menos pesos cuando se convierten a la moneda nacional.

¿Qué es la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) y cómo se calcula en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) es un indicador que representa el valor promedio del dólar estadounidense frente al peso colombiano, calculado sobre operaciones de compra y venta realizadas el mismo día entre entidades vigiladas como bancos comerciales, compañías de financiamiento y otras instituciones reguladas. Este promedio sirve como referencia oficial para diversas transacciones y operaciones económicas dentro del territorio colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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