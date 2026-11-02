Por: El Espectador

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Jineth Bedoya Lima se ha convertido en una voz fundamental en la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa en Colombia. La periodista recuerda que la “mataron” a los 26 años, cuando vivió uno de los momentos más difíciles de su vida: el secuestro, tortura y violencia sexual a la que fue sometida el 25 de mayo del año 2000, frente a la cárcel La Modelo de Bogotá. Su testimonio y lucha fueron compartidos recientemente en el podcast Deliberante, producido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde narró en profundidad todo lo que ha enfrentado desde aquel día, su pasión por el periodismo y la reconstrucción de su dignidad.

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En ese año, Bedoya trabajaba para el diario El Espectador y se encontraba investigando la guerra entre grupos guerrilleros y paramilitares dentro de la cárcel La Modelo. Sus reportajes –más de 36 publicados en ese medio– exponían las redes criminales, el tráfico de armas y las violaciones a derechos humanos dentro del penal. El día de su secuestro esperaba autorización para entrevistar a un jefe paramilitar. Fue abordada en la puerta del penal, llevada a una bodega y, posteriormente, transportada por la vía hacia Villavicencio, donde sufrió torturas y violaciones como mensaje para que dejara de investigar. Diez horas después, fue abandonada nuevamente en la carretera.

Este crimen marcó el inicio de su lucha por visibilizar la violencia sexual –especialmente la sufrida por periodistas y mujeres en contextos de conflicto– y por exigir justicia. Aunque entre 2016 y 2019 la justicia ordinaria condenó a paramilitares como Alejandro Cárdenas Orozco, alias “JJ”, Mario Jaimes Mejía, alias “El Panadero”, y Jesús Emiro Pereira Rivera, alias “Huevo de Pisca”, la lentitud y falta de acción respecto a funcionarios públicos implicados llevó el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano, reconociendo complicidad y falta de garantías para la víctima. La Corte ordenó una serie de medidas, incluyendo pedir perdón a Bedoya y fortalecer la investigación. Sin embargo, en abril de 2025, la periodista anunció que desistía de la investigación de la Fiscalía por la “total impunidad” en el delito de violencia sexual y tortura, como indicó frente a la fiscal general y el SIDH.

A pesar de las adversidades, Bedoya ha impulsado la campaña “No es Hora de Callar” y, el 19 de mayo de 2026, se creó el fondo del mismo nombre, como reparación ordenada por la Corte IDH. Este fondo busca financiar programas para prevenir la violencia, proteger y acompañar a mujeres periodistas víctimas de violencias basadas en género.

¿Cuál fue el papel del Estado en el caso de Jineth Bedoya según la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

De acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021, el Estado colombiano fue hallado responsable por aquiescencia, colaboración o tolerancia en el crimen cometido contra Jineth Bedoya. El fallo determinó que el ataque no habría sido posible sin la inacción o complicidad estatal, por lo que ordenó al Estado pedir perdón y adoptar medidas para la investigación y reparación del caso.

¿Qué es el fondo “No es Hora de Callar” y por qué fue creado?

El fondo “No es Hora de Callar” es una medida de reparación derivada de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Jineth Bedoya. Fue creado para financiar programas de prevención, protección y acompañamiento a mujeres periodistas víctimas de violencia basada en género, y lleva el mismo nombre que la campaña impulsada por Bedoya para visibilizar y combatir la violencia sexual. Su lanzamiento oficial tuvo lugar el 19 de mayo de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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