Por: El Espectador

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La Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta escuchas telefónicas realizadas entre mayo y agosto de 2023 en la investigación contra el senador Alex Flórez, tras las denuncias presentadas por su expareja, Johanna Peláez Botero, sobre presuntos episodios de violencia intrafamiliar. De acuerdo con la revista Semana, las conversaciones interceptadas sirvieron de soporte al expediente judicial en el que se acusa al congresista.

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En dichos audios, revelados por Semana, Peláez Botero dialoga con miembros de su círculo familiar y describe haber sufrido agresiones. En una de las llamadas, afirma: "Alex me pegó el día que le dije que estaba embarazada. Me dijo que tenía que abortar porque me iba a quedar sola. Hubo maltrato físico, psicológico y económico". Estos detalles permiten comprender la dimensión de la denuncia y la gravedad de los hechos considerados por la Corte Suprema.

Pese a radicar inicialmente una denuncia formal contra Alex Flórez, Peláez Botero posteriormente se retractó. De su lado, el senador expresó que todo corresponde a una campaña de persecución política. Los dos, a través de un video divulgado en redes sociales, intentaron justificar su defensa: en ese material, Peláez Botero negó haber sido víctima de violencia y descartó las acusaciones de agresión.

No obstante, el proceso judicial siguió adelante. Según las investigaciones, el supuesto ataque habría tenido lugar el 18 de febrero de 2021, cuando Peláez Botero informó a Flórez sobre su embarazo. Documentos médicos aportados al expediente registran posibles signos de violencia de género. La Corte Suprema enfatizó que no halló indicios de que el testimonio de la denunciante fuera falso o que las lesiones detectadas hubieran sido provocadas por ella misma.

Las mismas interceptaciones analizadas exponen repetidas situaciones de violencia económica y emocional, con efectos adversos en la salud de Peláez Botero. Además, la Corte halló evidencia sobre una presunta red de contratos impulsada por Flórez, quien habría utilizado su influencia para conseguirle posiciones laborales en el Instituto Tecnológico Metropolitano y el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo en los meses de febrero y marzo de 2021. Según Semana, estos contratos coincidieron con los presuntos episodios de violencia y funcionarían como una forma de manutención a cambio de silencio. Ante este escenario, la Corte Suprema sugirió la existencia de episodios de dependencia y violencia económica, aspectos que podrían explicar la retractación de la denuncia inicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pruebas utilizó la Corte Suprema contra Alex Flórez por violencia intrafamiliar?

La Corte Suprema de Justicia basó su acusación en interceptaciones telefónicas entre Johanna Peláez Botero y sus familiares, donde ella narra episodios de maltrato físico, psicológico y económico. Además, se consideraron reportes médicos que documentaron posibles violencias de género, así como evidencia sobre una supuesta red de contratos laborales gestionados por Flórez para Peláez Botero.

¿Por qué Johanna Peláez Botero se retractó de la denuncia contra el senador Flórez?

Johanna Peláez Botero se retractó de su denuncia inicial alegando en un video junto al senador Alex Flórez que no fue víctima de violencia, desmintiendo las anteriores acusaciones. No obstante, la Corte Suprema valoró que la existencia de presunta violencia económica y dependencia laboral podría haber influido en la decisión de Peláez Botero de retirar su queja ante las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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