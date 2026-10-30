Por: El Espectador

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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió acusar formalmente al exrepresentante a la Cámara por el departamento del Amazonas, Eduar Luis Benjumea Moreno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho propio. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, esta decisión surgió después de que se negara el recurso de reposición presentado por la defensa del excongresista. La Sala dispuso, además, que el expediente sea remitido a la Sala Especial de Primera Instancia, que será la responsable de iniciar y llevar a cabo el juicio correspondiente.

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La investigación indica que, en el primer semestre de 2018, Benjumea habría aceptado recibir hasta 500 millones de pesos colombianos (COP) con el fin de favorecer la adjudicación de un contrato de obra pública en el municipio de Galeras, Sucre. Esta gestión habría ocurrido durante la administración del entonces alcalde Remberto Javier Amell Hernández. Según el expediente, Benjumea habría utilizado su posición de congresista para ejercer influencias que, presuntamente de manera indebida, permitieran la obtención de recursos destinados a financiar la mencionada obra pública.

El material probatorio dentro del proceso apunta a que Benjumea no solo habría buscado cumplir su parte del acuerdo, sino que habría recibido una parte del dinero pactado como pago a cambio de direccionar el contrato. El Espectador señala que, en febrero de 2024, la misma Sala abrió formalmente la investigación contra Benjumea, quien fue representante por el Partido Liberal, por un aparente manejo irregular de los denominados “cupos indicativos”, que son recursos asignados para financiar obras en diversas regiones, en este caso, en Galeras.

Benjumea ejerció como representante a la Cámara entre los años 2014 y 2018; durante ese periodo, integró la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias. Cabe recordar que, tras su elección en 2014, se promovió la anulación de su elección alegando inhabilidad, ya que había celebrado un contrato entre la Gobernación, la Secretaría de Salud Departamental y el Hospital San Rafael de Leticia E.S.E. Sin embargo, el Consejo de Estado rechazó esa solicitud, permitiendo que Benjumea mantuviera su curul.

De acuerdo con El Espectador, el proceso avanza dentro del marco de la justicia ordinaria, bajo estricta revisión probatoria y de la legalidad de los procedimientos.

¿Por qué fue acusado formalmente Eduar Luis Benjumea Moreno y cuáles son los cargos?

Benjumea fue acusado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho propio, ya que, según la investigación citada por El Espectador, habría aceptado un pago para favorecer la adjudicación de un contrato de obra pública en Galeras, Sucre, utilizando su cargo de congresista.

¿Qué significa ‘cupos indicativos’ y por qué son relevantes en este caso?

Los ‘cupos indicativos’ hacen referencia a asignaciones presupuestales orientadas a la financiación de obras en distintas regiones del país. En este proceso, la gestión de dichos recursos en Galeras es uno de los puntos centrales de la acusación que la Corte Suprema abrió formalmente contra Benjumea en febrero de 2024, por supuestas irregularidades en su manejo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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