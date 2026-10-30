Un sismo de magnitud 3,7 se registró este viernes 30 de octubre de 2026 en el municipio de El Litoral del San Juan (Docordó), en Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico ocurrió a las 12:23 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 45 kilómetros.

El evento fue localizado en las coordenadas 4,25° de latitud y -76,73° de longitud, con información recopilada por 51 estaciones de monitoreo.

De acuerdo con el reporte del SGC, el sismo tuvo carácter manual en su registro y presentó un RMS de 0,9 segundos y un gap de 71 grados.

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Entre los municipios cercanos al epicentro se encuentran Calima, en el Valle del Cauca, ubicado a unos 45 kilómetros; Sipí, en Chocó, a aproximadamente 46 kilómetros; y Trujillo, también en el Valle del Cauca, a cerca de 46 kilómetros.

El evento fue reportado poco después del mediodía y tuvo una magnitud considerada baja, aunque los movimientos sísmicos pueden sentirse dependiendo de la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones del terreno. El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el país.

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