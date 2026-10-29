Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 3,1 se registró en la madrugada del jueves 29 de octubre en el departamento del Tolima, de acuerdo con datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico, que tuvo su epicentro en el municipio de Chaparral, se produjo a la 1:52 a. m., hora local, a una profundidad catalogada como superficial por el SGC. La proximidad del epicentro a otros municipios del Tolima generó reportes de personas que sintieron el temblor, especialmente quienes se encontraban en Roncesvalles, municipio situado a 19 kilómetros del lugar donde se originó el sismo.

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Además de Roncesvalles, los reportes ciudadanos confirmaron que habitantes de Chaparral y San Antonio también percibieron el movimiento de la tierra en ese momento. La experiencia fue reportada tanto por residentes como por las autoridades locales, quienes hicieron uso del sistema de Sismo Sentido, una herramienta institucional habilitada por el Servicio Geológico Colombiano. Este sistema permite que los ciudadanos informen oficialmente si sintieron el temblor y detallen el lugar preciso donde se encontraban cuando ocurrió el evento. Así, se facilita el registro y análisis de la extensión geográfica de la percepción sísmica, información clave para caracterizar cada temblor que se presenta en el territorio nacional.

El reporte del SGC, citado por los medios, resalta que la atención y participación de la comunidad en el reporte de sismos contribuye a tener un panorama más amplio del impacto real de los eventos sísmicos, ya que no solo se cuenta con los registros técnicos de la localización y magnitud, sino también con la percepción social de los mismos. Este sismo no fue el único fenómeno que alertó a la región recientemente, pues otros desafíos, como brotes de dengue y preocupaciones presupuestales, han puesto a diferentes municipios del Tolima en el radar de las autoridades y los ciudadanos.

La actividad sísmica en zonas como Chaparral, Roncesvalles y San Antonio evidencia la importancia de los sistemas de monitoreo y participación ciudadana. Tal vigilancia continua refuerza la capacidad de respuesta ante posibles emergencias naturales, tanto en el Tolima como en el resto del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles municipios del Tolima sintieron el sismo del 29 de octubre?

De acuerdo con los reportes ciudadanos y la información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano, los municipios de Chaparral, Roncesvalles y San Antonio fueron los principales lugares donde se sintió el sismo registrado en la madrugada del jueves 29 de octubre.

¿Qué es el sistema Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano?

El sistema Sismo Sentido es una plataforma implementada por el Servicio Geológico Colombiano que permite a cualquier ciudadano informar si percibió un sismo y especificar su ubicación durante el evento. Esta herramienta ayuda a complementar los datos técnicos de cada sismo con la experiencia directa de la población.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.