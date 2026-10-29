Por: Portal Bogotá

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En el sector del Park Way en Bogotá, la tranquilidad y el derecho al descanso de quienes residen en la zona han sido motivo de creciente preocupación. De acuerdo con información de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, los vecinos han tenido que enfrentar las molestias causadas por un establecimiento nocturno cuya actividad ha generado un conflicto prolongado. El principal motivo de disconformidad radica en la música a volumen elevado y otras actividades comerciales que interrumpen la paz nocturna, lo que llevó a los residentes a organizarse, presentar denuncias y buscar la intervención de las autoridades para salvaguardar su bienestar.

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Según datos oficiales, las denuncias ciudadanas presentadas en la calle 39B con carrera 21 pusieron en evidencia problemas más allá del ruido, pues también se cuestionaba si la actividad comercial era acorde con el uso residencial del suelo. Por lo anterior, se determinó la suspensión definitiva de la venta y consumo de licor durante el horario nocturno en ese lugar, aunque sin implicar el cierre definitivo del establecimiento. La medida apunta exclusivamente a una de las actividades consideradas disruptivas para la vida del vecindario.

El proceso contó con el acompañamiento permanente de los Gestores del Orden, agentes de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Según este organismo, los Gestores escuchan a la comunidad, identifican los factores que alteran la convivencia y coordinan la respuesta junto con las entidades encargadas de verificar y tramitar las quejas formales. En este caso, la importancia de las mediciones técnicas fue relevante: los registros de ruido oscilaron entre 69 y 80 decibeles, cifras que justifican la atención y respuesta de las autoridades ante el impacto sobre la vida residencial.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2026, los habitantes formularon diversas denuncias públicas, reclamando mayor control sobre el cumplimiento de las normas sobre ruido y uso del suelo. La comunidad argumentó que la salud, la habitabilidad y el descanso de quienes viven en el sector se veían afectados por las actividades comerciales fuera de horario y sin control. La organización ciudadana, incluida la presentación de una querella formal, resultó fundamental para que las autoridades intervinieran y evaluaran la situación de forma articulada, permitiendo un seguimiento adecuado a cada paso de las actuaciones administrativas.

Este caso evidencia la importancia de la participación vecinal para orientar la acción institucional y preservar la convivencia en los barrios de la ciudad. La labor de los Gestores del Orden facilita la articulación entre la comunidad, autoridades ambientales, alcaldías locales y Policía, destacando que la prevención y el seguimiento son esenciales. Así, la experiencia en el Park Way se convierte en ejemplo de que el respeto mutuo entre residentes, comerciantes y visitantes solo es posible cuando se cumplen las normas y se prioriza el bienestar colectivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió la venta y consumo de licor en horario nocturno en el Park Way?

La suspensión de la venta y consumo de licor en horario nocturno en el Park Way se decidió tras múltiples quejas de la comunidad sobre el ruido y la incompatibilidad de la actividad comercial con el uso del suelo residencial, según información oficial citada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. No implicó el cierre total del establecimiento, sino la restricción de la actividad específica que generaba perturbación y afectación a la tranquilidad nocturna de los vecinos.

¿Qué función cumplen los Gestores del Orden en casos de ruido en Bogotá?

Los Gestores del Orden, vinculados a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, tienen una labor de acompañamiento a la comunidad. Escuchan las quejas de los ciudadanos, identifican factores que afectan la convivencia y coordinan la atención con las entidades responsables de inspección y control. Aunque no tienen facultades sancionatorias, su función es preventiva y de articulación institucional para garantizar que las denuncias sean atendidas oportunamente y se proteja el derecho al descanso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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