Por: Portal Bogotá

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La llegada de la Shanghai Jingju Theatre Company a Bogotá marca uno de los momentos culturales más sobresalientes del XXIX Festival Ópera al Parque, de acuerdo con la información publicada en Bogotá.gov.co y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. La compañía es reconocida por su trabajo representativo en el jingju, manifestación artística china que fusiona música, canto, movimiento escénico, simbolismo visual y técnica actoral, y se ha consolidado como referente en este arte escénico desde su fundación en 1955. Su participación en el festival se concreta con la puesta en escena de Lu Ming (El llamado de los ciervos), una obra que explora la relación entre los seres humanos y la naturaleza, inspirada en el antiguo mito del Rey Ciervo que figura en los murales de las Grutas de Mogao.

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Las presentaciones serán el 29 de octubre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, a las 8:00 p. m., y el 30 de octubre de 2026 en el Teatro El Ensueño, a las 7:00 p. m. Ambas funciones tienen entrada libre hasta completar aforo, permitiendo así un acceso democrático a esta experiencia artística única. De acuerdo con el portal oficial, esta producción cuenta con la coordinación de Escena S.A.S., ganadora de la beca de producción otorgada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, apoyo institucional fundamental para la realización del montaje en Bogotá.

En Lu Ming, el público seguirá las historias de A’Li y Zilan en el reino de Tianqi. La dramaturgia, a cargo de Zhang Chuyin y con dirección de Zhang Lei, pone en escena los dilemas de la ambición y el poder, que finalmente ceden ante una apreciación más respetuosa y armónica del entorno natural. Los actores Lian Wenqing y Li Tongsheng interpretan a los protagonistas, mientras que el lenguaje artístico característico del jingju –con su gestualidad, uso simbólico del vestuario y expresivo maquillaje– refuerza una narración impregnada de tradición y modernidad.

El festival, bajo el lema “Bogotá es Ópera. Una edición que cruza fronteras”, se extiende hasta el 4 de noviembre con una programación que reúne a más de 200 artistas, tanto nacionales como internacionales, y actividades abiertas en diferentes escenarios de la ciudad. Según la Filarmónica de Bogotá, estas iniciativas fortalecen el acceso a expresiones líricas y favorecen el encuentro cultural en el interior de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el significado del jingju y por qué se destaca en la ópera china presentada en Bogotá?

El jingju, conocido en español como ópera de Pekín, es una manifestación artística tradicional china que combina música, canto, recitación, técnicas actorales y elementos visuales simbólicos. Según Bogotá.gov.co, su importancia reside en que cada gesto, sonido y vestimenta aporta a la construcción de la narrativa, ofreciendo al público de Bogotá una experiencia diferente a la de la ópera occidental.

¿Cuándo y dónde se presentará la obra 'Lu Ming (El llamado de los ciervos)' en el XXIX Festival Ópera al Parque?

De acuerdo con la agenda oficial del evento, la obra Lu Ming (El llamado de los ciervos) tendrá dos funciones: el 29 de octubre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, a las 8:00 p. m., y el 30 de octubre de 2026 en el Teatro El Ensueño, a las 7:00 p. m. Ambas presentaciones serán de entrada libre, limitada únicamente al aforo de cada sala.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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