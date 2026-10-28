Los seguidores del vallenato colombiano se mantienen pendientes de la salud del cantante Kbeto Zuleta, hijo del histórico ‘Poncho’ Zuleta, quien fue una de las víctimas del accidente que ocurrió el pasado lunes en el Cesar.

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(Ver también: “Está intubado”: dan nuevo reporte médico de la salud de Kbeto Zuleta, hijo de ‘Poncho’ Zuleta)

El artista fue uno de los más afectados de este siniestro vial en el que el bus cayó sobre un río, puesto que perdió una de sus piernas debido a la gravedad de las heridas.

Desde entonces, los médicos le han hecho algunas cirugías para tratarle las heridas de la otra pierna y otras que tiene en el tórax, por lo que su estado de salud sigue siendo bastante delicado.

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Más allá de esta situación, el padre del artista, ‘Poncho’ Zuleta, quien ya está al lado de su hijo luego de aplazar una gira que tenía en Estados Unidos, ha dado algunas actualizaciones de la salud del cantante y todo indica que el panorama es esperanzador.

En la salida del hospital le preguntaron a ‘Poncho’ qué le decían los médicos y su respuesta es que el panorama es “esperanzador”, al tiempo que sigue pidiendo oraciones porque se recupere. Este es el momento:

🔴Los médicos le dan esperanza a Poncho Zuleta sobre la recuperación de su hijo, quien sufrió un accidente el pasado lunes 26 de octubre. En diálogo con EL TIEMPO, el cantante vallenato expresó su confianza en una evolución favorable y pidió al pueblo colombiano unirse en oración por la salud de su hijo 🔽 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 28, 2026

(Ver también: Destapan nuevo riesgo para hijo de ‘Poncho’ Zuleta, luego de perder una pierna: hay medidas urgentes)

De esta manera, todo indica que Kbeto Zuleta está reaccionando bien al tratamiento de los médicos, pero igual sus familiares siguen pidiendo oraciones para que pueda salir de este complicado momento, recordando que perdió una pierna y tuvo lesiones importantes en el tórax, por lo que aún debe permanecer bajo atención especializada.

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