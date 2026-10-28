El accidente del bus en el que se movilizaban los integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo del cantante vallenato Poncho Zuleta, dejó una profunda huella entre los sobrevivientes y sus familias. El vehículo cayó al río Ariguaní durante la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026, cuando el grupo regresaba de una presentación en Sincelejo, Sucre.

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La tragedia dejó cuatro personas fallecidas y varios músicos heridos. En los días posteriores, los sobrevivientes comenzaron a reconstruir lo ocurrido y a contar cómo enfrentaron los momentos de confusión y desesperación después del impacto.

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Uno de esos testimonios fue el de Yorky, bajista de la agrupación, quien habló con Noticias Caracol sobre la experiencia que vivió durante el siniestro. Su relato permitió conocer algunos detalles de lo ocurrido dentro del vehículo y los esfuerzos que hicieron los músicos para llegar a un lugar seguro.

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Yorky recordó que viajaba en la sexta fila del bus, en el costado derecho, detrás de Harold Santana, guitarrista de la agrupación que falleció a consecuencia del accidente.

Según contó al medio de comunicación, el grupo había emprendido el regreso hacia Valledupar después de una presentación junto a Elder Dayán en Sincelejo. Para aproximadamente las cuatro de la mañana, buena parte de los pasajeros estaba dormida.

“Tipo cuatro de la mañana, más o menos, la mayoría veníamos dormidos. Lo único que yo sentí fue el golpe del carro, el impacto. Y solamente eso fue en cuestión de segundos”, relató el músico.

Después del choque, Yorky recobró el conocimiento y se dio cuenta de que estaba en el río, al igual que otros compañeros que habían salido expulsados del bus. Mientras algunos intentaban ponerse a salvo, quienes quedaron atrapados dentro del vehículo enfrentaban una situación especialmente difícil.

El bajista contó que tuvo que arrastrarse con las manos hasta la orilla, con la ayuda de uno de sus compañeros. Una vez fuera del agua, comenzó a ver a otros sobrevivientes que buscaban desesperadamente a quienes todavía no habían aparecido.

“Algunos salían caminando, otros venían también arrastrándose”, recordó durante la entrevista.

¿Cómo logró sobrevivir Kbeto Zuleta?

Una de las preguntas que surgieron tras conocerse la gravedad del accidente fue cómo logró sobrevivir Kbeto Zuleta, quien sufrió lesiones severas y perdió una pierna.

Yorky aclaró que no vio directamente al cantante después del impacto. Sin embargo, posteriormente supo que Kbeto no había caído al río, sino que había quedado en la orilla, fuera del agua.

El bajista también explicó que uno de los compañeros de la agrupación le hizo un torniquete en la pierna para controlar la hemorragia mientras recibía ayuda.

“Un compañero fue quien le hizo el torniquete en la pierna, que gracias a eso Kbeto pudo llegar con vida al centro de salud, porque si no se hubiera desangrado”, aseguró Yorky a Noticias Caracol.

La maniobra de primeros auxilios habría sido fundamental para contener el sangrado hasta que el cantante pudo ser trasladado a un centro médico. Su testimonio da cuenta de las acciones de emergencia que algunos integrantes de la agrupación realizaron en medio de la confusión posterior al accidente.

El sobreviviente también se refirió al dolor que dejó la muerte de sus compañeros Giovanni Lobo Albear, corista de la agrupación, y Harold Santana, guitarrista.

Yorky manifestó que, pese a haber salido con vida, los integrantes que sobrevivieron todavía no tienen claridad sobre todos los detalles de lo ocurrido. El impacto fue tan repentino que muchos no alcanzaron a comprender qué había pasado hasta que se encontraron en el agua o intentaron salir del vehículo.

La pérdida de los músicos convirtió el regreso de la presentación en Sincelejo en una tragedia para la agrupación y sus allegados.

Mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de las circunstancias del siniestro, los testimonios de los sobrevivientes permiten reconstruir parte de los momentos que siguieron al choque.

(Vea también: Primera foto del hijo de Poncho Zuleta luego de ser trasladado: hay preocupación por su estado)

Tras el accidente, habitantes de la zona cercana al puente sobre el río Ariguaní acudieron para ayudar a los afectados. Su reacción fue recordada por Yorky, quien destacó el apoyo que recibieron en medio de la emergencia.

El bajista, que ya había recibido el alta médica, expresó su gratitud hacia las personas que se acercaron a socorrer a los músicos.

“Quiero agradecerles de todo corazón su ayuda”, manifestó.

Su relato se suma a los testimonios de quienes sobrevivieron al accidente del bus de la agrupación de Kbeto Zuleta, una tragedia que dejó cuatro víctimas mortales y varios heridos, y que mantiene al mundo del vallenato pendiente de la recuperación de los afectados.

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