Patricia viajaba en uno de los trenes de alta velocidad que chocaron en España este miércoles 28 de octubre. Desde el tercer vagón, la pasajera vivió una colisión que describió como una experiencia aterradora, marcada por el desplazamiento violento de los ocupantes y los daños que sufrió la estructura del vehículo en el que se encontraba.

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En declaraciones a CNN, la sobreviviente contó que el tren en el que viajaba había permanecido detenido durante cerca de 20 minutos antes del accidente. Durante ese tiempo, los pasajeros recibieron un anuncio en el que se les explicó que la interrupción del recorrido obedecía a la congestión ferroviaria.

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La espera terminó poco antes del choque entre un tren AVE, operado por Renfe, y otro de la compañía Iryo. Según el relato de Patricia, el vehículo retomó la marcha y, en cuestión de minutos, se produjo la colisión. “Después de eso partimos, y tal vez ni siquiera habían pasado tres minutos cuando se produjo el choque”, recordó en conversación con el medio estadounidense.

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Aunque el impacto ocurrió en un lapso breve, la mujer aseguró que tuvo la sensación de que se prolongó durante mucho más tiempo. Desde su asiento pudo ver cómo la fuerza del choque lanzó a otros pasajeros por el aire, una de las escenas que más la marcaron durante el accidente.

“Algunas personas salieron volando por los aires. Yo no. Estaba en el lado izquierdo, así que supongo que por eso no salí volando, pero fue horrible”, relató Patricia. La pasajera consideró que su ubicación pudo haber influido en que permaneciera en su asiento mientras otros ocupantes eran desplazados por la violencia del impacto.

La sobreviviente también habló sobre los daños que observó dentro del vagón. De acuerdo con su testimonio, parte de la estructura del otro tren penetró en el compartimiento donde ella viajaba. “Parte de la estructura del otro tren se incrustó en el nuestro, en nuestro vagón, y nuestro vagón ni siquiera fue el que salió peor parado”, afirmó.

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El accidente involucró a los trenes de Renfe e Iryo y dejó, según los reportes oficiales conocidos hasta la mañana del miércoles, al menos 31 personas muertas y más de 80 heridas. Mientras se conocían los primeros balances de la emergencia, el relato de Patricia permitió reconstruir algunos de los instantes previos a la colisión y la magnitud de lo que vivieron los pasajeros dentro de los vagones.

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