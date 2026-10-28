La movilidad en el centro y sur de Bogotá amaneció severamente afectada este miércoles 28 de octubre debido a dos eventos simultáneos que colapsaron el tránsito durante las primeras horas de la mañana. Por un lado, un choque múltiple registrado sobre la Avenida NQS con Calle 13, en sentido norte-sur, generó un represamiento de proporciones considerables sobre uno de los corredores viales más estratégicos de la capital. Por otro lado, una manifestación en la localidad de Ciudad Bolívar obligó a activar desvíos en el transporte público.

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El accidente vial se produjo en el carril mixto e involucró a un bus del sistema TransMilenio, un furgón de carga y un automóvil particular. Según el reporte entregado por las autoridades de tránsito, la colisión múltiple dejó daños materiales de consideración en las carrocerías de los automotores, aunque el balance preliminar confirmó que no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales entre los ocupantes y conductores.

A pesar de la ausencia de heridos, el impacto sobre la movilidad en la franja pico fue inmediato. A través de redes sociales, ciudadanos atrapados en el trancón reportaron retrasos superiores a los 20 minutos para superar el tramo afectado. La congestión impactó directamente a los conductores que se desplazaban desde el sur y el occidente hacia el centro y norte de la ciudad, mientras que los buses del sistema masivo avanzaron a paso de hombre durante casi dos horas.

Para mitigar los represamientos, unidades de la Policía de Tránsito y agentes civiles acudieron al punto para dirigir el tráfico, coordinar las peritaciones correspondientes y supervisar la remoción de los automotores con grúas. Durante la contingencia, la Secretaría de Movilidad recomendó a los automovilistas tomar rutas alternas como la Avenida Carrera 50, la Avenida Boyacá, la Calle 26 y la Avenida de Las Américas para eludir el nudo vehicular.

La jornada de contratiempos para los viajeros se agudizó sobre las 6:21 de la mañana, cuando TransMilenio reportó una manifestación ajena a la operación a la altura de la Carrera 20 con Calle 70D Sur. Las protestas de la comunidad bloquearon el paso de la flota, lo que obligó a implementar desvíos temporales en las rutas de TransMiZonal y en la ruta alimentadora 6-4 Paraíso, aumentando los tiempos de espera y el malestar de miles de trabajadores que buscaban llegar a sus destinos.