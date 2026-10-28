Claudia Margarita Zuleta, hija del cantante vallenato ‘Poncho’ Zuleta, habló sobre el estado emocional de su padre tras el grave accidente de tránsito que sufrió su hermano, Kbeto Zuleta.

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(Vea también: ‘Poncho’ Zuleta tomó difícil decisión por grave accidente de su hijo Kbeto; fue de inmediato)

En medio de la preocupación por la salud del artista, la mujer contó cómo ha afrontado su familia esta situación y destacó la fortaleza del intérprete, aunque reconoció que permanece afectado por lo ocurrido.

“Bueno, mi papá es un hombre muy fuerte, está muy compungido, por supuesto, la preocupación que nos asiste a todos, pero también en medio de la dificultad está sereno”, expresó Claudia Margarita en declaraciones recogidas por La Kalle, de Blu Radio.

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La preocupación de ‘Poncho Zuleta’ se da mientras su hijo continúa bajo atención médica después del accidente que sufrió el bus en el que se movilizaban integrantes de su agrupación. El siniestro dejó varios heridos y víctimas mortales, lo que golpeó tanto a la familia como al equipo de trabajo del cantante.

Claudia Margarita también se refirió a la fe con la que están afrontando la emergencia. Según contó, Kbeto está en manos de Dios, de Santo Tomás de Villanueva, patrono de su padre, y del equipo médico encargado de su tratamiento.

Kbeto Zuleta fue trasladado a Barranquilla

La hija de Poncho Zuleta también confirmó que su hermano fue trasladado a una clínica de Barranquilla para continuar con su recuperación. De acuerdo con sus declaraciones, el artista necesita una atención de mayor complejidad, por lo que la familia acompañó el desplazamiento con la esperanza de que esta nueva etapa contribuya a su evolución.

“Entra a otra etapa de su tratamiento, requiere asistencias de mayor complejidad y esa es la razón por la cual hoy estamos acompañándolo en este traslado que rogamos a Dios sea para éxito”, agregó Claudia Margarita, según recogió La Kalle.

El traslado se produjo después de que Kbeto recibiera atención inicial en una clínica de Bosconia, Cesar. Su familia ha estado pendiente de las decisiones médicas y de los procedimientos que requiere para tratar las lesiones sufridas en el accidente.

Mientras el cantante permanece bajo vigilancia especializada, ‘Poncho’ Zuleta y sus familiares esperan noticias favorables sobre su evolución. Las declaraciones de Claudia Margarita reflejan la preocupación que atraviesa la familia, pero también la esperanza con la que acompañan el proceso médico del artista.

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¿Quién es Claudia Margarita Zuleta, hija de Poncho Zuleta?

Claudia Margarita Zuleta Murgas es una política colombiana que llegó al Senado de la República para el periodo 2026-2030 con el aval del Centro Democrático. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el Cesar, departamento en el que ocupó cargos públicos, participó en la administración local y consolidó una trayectoria electoral antes de dar el salto al Congreso.

Su formación académica combina áreas relacionadas con la salud, el derecho y la gestión administrativa. Es optómetra y abogada, cuenta con especializaciones en Administración Hospitalaria y Administración Financiera, y ha adelantado estudios de maestría en Derecho Constitucional y Seguridad Social, según la información de su perfil publicada por Congreso Visible y el Centro Democrático.

Antes de llegar al Legislativo, Zuleta se desempeñó como secretaria de Deportes del Cesar y secretaria de Salud de Valledupar. Más adelante, fue elegida diputada de la Asamblea Departamental para dos periodos consecutivos, entre 2020 y 2025. Desde esa corporación mantuvo su actividad política en la región y asumió una posición de oposición frente al gobierno departamental.

Su camino electoral también incluye dos candidaturas a la gobernación del Cesar. La primera fue en 2019 y la segunda en 2023, ambas con el respaldo del Centro Democrático. En esta última contienda obtuvo cerca de 190.000 votos, aunque no consiguió la victoria. Después de las elecciones, continuó en la Asamblea Departamental como diputada de oposición, de acuerdo con el perfil que publicó Semana sobre su trayectoria.

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