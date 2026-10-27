En medio de las decisiones en la familia de ‘Poncho’ Zuleta por el accidente de ‘Kbeto’, una familiar del artista afectado por el siniestro vial ofreció un panorama de la situación actual.

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Claudia Zuleta, senadora del Centro Democrático y hermana de Carlos Alberto Zuleta (más conocido como ‘Kbeto), aclaró la situación en entrevista replicada por la cuenta de X (antes Twitter) de Televallenato.

“Tuvo diferentes tipos de trauma, tiene un trauma a nivel toráxico, un trauma a nivel abdominal y a nivel ortopédico tiene múltiples fracturas. Ayer fue sometido a unas intervenciones quirúrgicas sobre todo para estabilizar su vida y, seguramente, van a ser necesarias otras, pero los médicos dan prioridad de que tenga condiciones fisiológicas para que pueda ser sometido a esas cirugías”, explicó.

Lo cierto es que la congresista destapó una de las decisiones claves que se tienen previstas con el hijo de ‘Poncho’ Zuleta debido a la mencionada condición de salud que tiene, a pesar de que se había pensado en movilizarlo a Bogotá.

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“Probablemente hoy no van a hacerle intervenciones, van a mantener su soporte para que siga estabilizando sus signos y posteriormente se empiezan esas intervenciones, así como la posibilidad de un traslado de institución”, indicó.

De hecho, la senadora expresó su gratitud a la Clínica Sinaí Vitalis, en Bosconia (Cesar), en medio de la urgencia en la que ha recibido los cuidados y atención para ‘Kbeto’ Zuleta y el resto de pacientes involucrados.

“Mi hermano continúa bajo esa vigilancia y si Dios así lo permite probablemente mañana él ya pueda avanzar en otros procedimientos quirúrgicos en esa institución o en otra institución, si fuera necesario. Todas esas posibilidades están sobre la mesa”, sentenció.

¿Quién es Claudia Zuleta, del Centro Democrático?

Claudia Margarita Zuleta Murgas es senadora del Centro Democrático ejerce una destacada trayectoria en la política del departamento del Cesar como una de las principales figuras de ese partido en la región Caribe.

La dirigente nació en Valledupar y consolidó su formación académica profesional obteniendo el título de abogada en la Universidad Popular del Cesar antes de profundizar en administración pública.

Asimismo, adelantó estudios complementarios de posgrado, alcanzando títulos de especialista en Derecho Administrativo y magíster en Gestión y Políticas Públicas para fortalecer su perfil técnico institucional en Colombia.

Hija del célebre cantante vallenato Poncho Zuleta, construyó su propio camino público liderando agendas orientadas a la transparencia gubernamental, el control fiscal y la defensa de los recursos regionales.

Durante sus primeros años en el servicio estatal desempeñó cargos ejecutivos, destacándose como secretaria de Deportes y Recreación de Valledupar y posteriormente como secretaria de Salud del departamento del Cesar.

Su trabajo en las dependencias territoriales le otorgó un amplio reconocimiento popular que la impulsó a competir formalmente en elecciones democráticas por la máxima dignidad administrativa de su territorio.

En 2019 oficializó su primera aspiración a la Gobernación del Cesar con el respaldo del uribismo, logrando una votación que superó los noventa mil sufragios.

Ese significativo resultado en las urnas le permitió asumir una curul en la Asamblea Departamental del Cesar por aplicación directa del Estatuto de Oposición vigente en el ordenamiento nacional.

Desde su asiento legislativo departamental, ejerció una oposición rigurosa y constante frente a las administraciones seccionales, denunciando presuntas irregularidades en contratos públicos y exigiendo mayor inversión en salud.

En el certamen electoral de 2023 reiteró su candidatura gubernamental, consolidando una plataforma anticorrupción que obtuvo el segundo lugar con más de 130.000 votos ciudadanos.

Gracias a ese nuevo respaldo popular, aceptó nuevamente la curul de oposición en la Asamblea del Cesar, consolidándose como la voz fiscalizadora más visible frente al oficialismo departamental.

Dentro del Centro Democrático goza del respaldo directo de las directivas nacionales y del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes reconocen su disciplina ideológica y capacidad programática de debate.

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