Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Poncho Zuleta, reconocido cantante de vallenato, se vio obligado a suspender de manera inmediata su gira de conciertos en Estados Unidos debido al grave accidente de tránsito en el que resultó afectado su hijo, Kbeto Zuleta. De acuerdo con los reportes reseñados por medios de comunicación, el siniestro ocurrió en la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026 e involucró el bus que transportaba a los integrantes de la agrupación musical de Kbeto. El hecho dejó un saldo de varias personas heridas y algunos fallecidos.

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La noticia sorprendió al artista en plenos compromisos internacionales. Ante la magnitud de la emergencia, Zuleta decidió interrumpir sus presentaciones y regresar de urgencia a Colombia, buscando acompañar a su familia y estar cerca de su hijo mientras enfrentan el difícil momento. Según informaron las fuentes, tras su arribo a Barranquilla, el cantante viajó rápidamente a Bosconia, departamento de Cesar, donde Kbeto Zuleta fue internado y recibía atención médica especializada. La rápida reacción muestra la importancia de los lazos familiares en circunstancias de adversidad.

El accidente, de acuerdo con los detalles difundidos, ocurrió cuando el bus que transportaba a los músicos cayó desde un puente hasta el río Ariguaní, en el trayecto que une a El Difícil, municipio ubicado en Magdalena, con Bosconia. La agrupación regresaba luego de dar una presentación, momento en el que el vehículo, por causas aún bajo investigación, salió de la vía y terminó con graves consecuencias. De acuerdo con los reportes conocidos a nivel nacional y regional, Kbeto Zuleta permanece hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con un pronóstico reservado y lesiones de gravedad, según se destaca en la cobertura mediática.

La tragedia trascendió por la pérdida de miembros de la agrupación, como el corista Giovanni Lobo y el guitarrista Harold Santana, quienes fallecieron en el impacto, según confirmaron los medios citados. El dolor por la emergencia impulsó numerosas demostraciones de solidaridad hacia los músicos, sus familias y, en especial, hacia Poncho Zuleta. El procurador general, Gregorio Eljach, fue una de las figuras que manifestó públicamente su apoyo, transmitiendo palabras de aliento y afecto para el intérprete. Por ahora, no existe información concreta sobre la reprogramación de los conciertos aplazados en Estados Unidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el accidente que afectó a Kbeto Zuleta y su agrupación?

El accidente se produjo cuando el bus que transportaba a Kbeto Zuleta y a su agrupación cayó desde un puente al río Ariguaní, mientras transitaban por la carretera entre El Difícil, Magdalena, y Bosconia. El hecho sucedió tras una presentación y dejó muertos y heridos entre los ocupantes, según reportaron fuentes periodísticas nacionales y regionales.

¿Qué significa UCI en el contexto médico?

UCI significa Unidad de Cuidados Intensivos, que es el área hospitalaria enfocada en el tratamiento de pacientes cuya condición médica es grave y requiere monitoreo y atención permanente. En el caso de Kbeto Zuleta, su ingreso a la UCI refleja la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente, manteniendo un pronóstico reservado bajo supervisión especializada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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