La cantante y compositora Kany García llamó la atención al compartir detalles de una condición de salud que la acompaña y que podría representar nuevos desafíos para su carrera artística. Durante su participación en la Semana Billboard de la Música Latina, la intérprete habló sobre la espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente la columna vertebral.

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La artista explicó que es consciente de los posibles cambios físicos que podría experimentar con el paso del tiempo y de cómo estos podrían influir en sus presentaciones en vivo, que exigen resistencia física y movilidad.

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Sus declaraciones evidenciaron la incertidumbre que siente al pensar en el futuro y en la posibilidad de tener que modificar algunas de las actividades que hoy realiza con normalidad sobre el escenario.

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¿Qué es la enfermedad que tiene Kany García?

La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente la columna vertebral y las articulaciones sacroilíacas, ubicadas en la zona donde la columna se conecta con la pelvis.

Entre sus síntomas más frecuentes están el dolor y la rigidez de espalda, especialmente en la región lumbar. En algunas personas, la inflamación persistente puede ocasionar una reducción progresiva de la movilidad de la columna y cambios en la postura.

Sin embargo, la evolución de esta enfermedad no es igual para todos los pacientes. Sus manifestaciones y el grado de limitación física varían de una persona a otra, por lo que no es posible determinar de antemano cómo afectará la vida cotidiana o profesional de cada paciente.

En el caso de García, la cantante manifestó su preocupación por los posibles efectos de la condición, especialmente por las exigencias físicas que implica su trabajo.

Kany García habló de los retos de salir de gira

La intérprete también se refirió a lo que significa continuar con sus compromisos musicales mientras piensa en las limitaciones que podría enfrentar en el futuro.

“Cada vez que salgo de gira, es ese gran reto de saber que hay cosas que eventualmente no voy a poder hacer. Por eso me estoy disfrutando esto de los dos escenarios y de subir y bajar escaleras con toda velocidad, porque sé que va a haber un momento en que eso va a tener que cesar”, expresó.

Sus palabras muestran que la posibilidad de perder parte de la movilidad representa una preocupación en medio de una carrera que requiere desplazamientos constantes, ensayos y actuaciones en distintos escenarios.

Pese a ello, la cantante continúa con su actividad profesional y ha expresado su intención de disfrutar las experiencias que actualmente puede vivir durante sus espectáculos.

¿Cómo se trata la espondilitis anquilosante?

Aunque se trata de una enfermedad crónica, existen alternativas para controlar sus síntomas y ayudar a conservar la movilidad. El tratamiento depende de la situación de cada paciente y debe ser definido por profesionales de la salud.

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Entre las medidas que pueden formar parte del manejo de esta condición están la actividad física adaptada, los ejercicios de movilidad y fortalecimiento, la fisioterapia y los medicamentos prescritos por el especialista. El descanso y el seguimiento médico también pueden ser importantes para mantener la calidad de vida.

En el caso de las personas que desarrollan actividades profesionales con altas exigencias físicas, como los artistas que realizan giras, el cuidado de la salud y la adaptación de las rutinas pueden adquirir especial relevancia.

Por ahora, Kany García continúa enfocada en su carrera musical, mientras reconoce que deberá afrontar con conciencia los cambios que eventualmente pueda experimentar.

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