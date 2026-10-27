Poncho Zuleta habría tomado una decisión de última hora luego de conocer la emergencia que involucra a su hijo, el cantante vallenato Kbeto Zuleta. El accidente ocurrió cuando el artista y varios integrantes de su agrupación se movilizaban por carretera, en un hecho que dejó muertos y heridos.

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El siniestro se registró en la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus en el que viajaban los músicos cayó desde un puente al río Ariguaní, en la vía que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar. La agrupación regresaba de cumplir un compromiso musical cuando ocurrió la tragedia.

De acuerdo con información de Alternativa Caribe, Poncho Zuleta se encontraba en Estados Unidos atendiendo compromisos artísticos cuando recibió la noticia. Ante la situación de su hijo, el cantante habría decidido interrumpir su gira y regresar a Colombia para acompañarlo.

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El accidente dejó varias personas afectadas y cobró la vida de integrantes del equipo musical, entre ellos el corista Giovanni Lobo y el guitarrista Harold Santana. La emergencia causó conmoción entre seguidores del vallenato y personas cercanas a la agrupación.

Poncho Zuleta ya llegó a Bosconia para acompañar a su hijo

Poncho Zuleta llegó a la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, en Bosconia, donde se reencontró con el entorno familiar de su hijo. Su arribo quedó registrado en imágenes que empezaron a circular en redes sociales y que mostraron al reconocido cantante vallenato en el municipio del Cesar.

Según informó La Kalle, el artista aterrizó en Barranquilla y desde allí continuó el trayecto por carretera hasta Bosconia. El recorrido lo llevó hasta el centro médico en el que permanece Kbeto Zuleta, después de un desplazamiento de urgencia desde Estados Unidos.

La llegada del intérprete también llamó la atención de seguidores del vallenato, que han estado pendientes de los movimientos de la familia desde que se conoció el accidente. Las imágenes compartidas en redes permitieron confirmar que Poncho ya estaba en el lugar donde atienden a su hijo.

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¿Cómo sigue Kbeto Zuleta tras el accidente?

El estado de salud de Kbeto Zuleta es uno de los temas que más preocupa a sus familiares y seguidores. Según reportes citados por El Tiempo, el cantante permanece en una unidad de cuidados intensivos en Bosconia, con pronóstico reservado.

La gravedad de las lesiones obligó al equipo médico a amputarle una de sus piernas. La otra extremidad también resultó afectada y continúa bajo valoración, de acuerdo con la información conocida tras el siniestro.

Mientras avanza su recuperación, Poncho Zuleta estaría pendiente de la evolución de su hijo, luego de modificar sus planes en el exterior. Hasta el momento, no se ha informado sobre una nueva fecha para los compromisos musicales que quedaron suspendidos.

La tragedia también provocó mensajes de solidaridad con la familia y los músicos afectados. El procurador general, Gregorio Eljach, expresó su apoyo a Poncho Zuleta y a sus seres queridos ante la difícil situación.

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