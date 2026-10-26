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El matrimonio de la exreina colombiana con el empresario neerlandés Guus Franke despertó el interés público sobre su trayectoria en los sectores financiero, tecnológico y de inversión.

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La unión matrimonial celebrada en Cartagena puso bajo los reflectores la vida profesional de Guus Franke. El empresario neerlandés cuenta con una amplia trayectoria vinculada al desarrollo corporativo, las finanzas y la contratación de talento especializado a nivel internacional.

Antes de consolidar sus propios proyectos corporativos, el empresario trabajó en áreas de finanzas corporativas con firmas de amplia trayectoria como KPMG. Su recorrido incluye además la participación en empresas dedicadas a la asesoría de deudas e inversiones como Nedfact, así como su paso por organizaciones financieras independientes como Pilatus AG y Riverrock European Capital Partners.

En el año 2018, Guus Franke impulsó la creación de Axiom, una estructura que sirvió como base para fundar posteriormente Circle8. Esta compañía enfoca su modelo en ofrecer servicios de consultoría, soluciones digitales avanzadas y gestión de personal profesional especializado para distintas industrias.

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La organización opera de manera principal desde sedes ubicadas en Ámsterdam y Nueva Jersey, cubriendo mercados estratégicos en Europa y Norteamérica. Su enfoque principal consiste en conectar a corporaciones con perfiles de alta cualificación para cubrir proyectos tecnológicos complejos.

Uno de los hitos comerciales más destacados de la compañía ocurrió en junio de 2024, cuando formalizó una alianza con la escudería Aston Martin. Mediante este acuerdo, la empresa dirigida por Guus Franke se convirtió en socio oficial en la búsqueda de talento e ingeniería para apoyar las operaciones del equipo de automovilismo en Silverstone.

Posteriormente, tras una operación de adquisición corporativa concretada a mediados de 2026, Guus Franke asumió la dirección ejecutiva de la compañía compradora, la cual adoptó el nombre de Circle8 Group Inc. y comenzó a cotizar en el mercado accionario tecnológico Nasdaq bajo el símbolo CIRC.

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