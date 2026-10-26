Por: El Espectador

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La editorial mexicana Almadía decidió suspender todas las actividades relacionadas con la presentación en España de 'Donde el agua trabaja', la novela de David Silva Rojas, luego de dudas sobre el posible uso de inteligencia artificial en su escritura. Esta obra fue la ganadora del primer Premio de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, por lo que la noticia tuvo gran impacto en el mundo editorial. Según un comunicado publicado el 23 de octubre en redes sociales, la editorial afirmó haber recibido comentarios que sugerían el uso de inteligencia artificial generativa para escribir la novela, situación que causó inquietud e hizo que Almadía cuestionara la autenticidad de la obra y la transparencia del proceso.

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El origen de las dudas fue el resultado de un análisis realizado con Pangram, una herramienta para detectar textos generados con inteligencia artificial. De acuerdo con información del diario 'El País', este análisis sugirió que el 99 % del texto podría haber sido producido por una máquina. Sin embargo, la propia editorial reconoció que dicho resultado, por sí solo, no representa una prueba concluyente y advirtió sobre los límites de fiabilidad de estos detectores. En palabras de Almadía: "Los detectores pueden aportar información, pero sus resultados requieren interpretación y contraste, en especial, cuando están en juego la trayectoria de una persona y la confianza de los lectores".

El concurso establecía claramente la prohibición del uso de inteligencia artificial en la elaboración de las obras participantes. A pesar de ello, el autor David Silva Rojas declaró formalmente que no utilizó dicha tecnología y la editorial afirmó que no existían motivos para dudar de su palabra, dado que también se lo aseguró en persona, además de lo estipulado en el contrato. Durante la evaluación de la novela, tanto el jurado como el equipo editorial señalaron que no notaron rastros de inteligencia artificial generativa en la escritura.

Ante la controversia, Almadía decidió llevar a cabo una revisión exhaustiva del caso y, en tanto no haya una conclusión clara, mantener la suspensión de las actividades relacionadas con la novela. Este episodio revive el precedente de Thélyson Orélien, escritor haitiano-canadiense cuya novela 'C’était ça ou mourir' también fue sospechada por posible uso de inteligencia artificial. En aquel caso, la Academia Goncourt retiró la obra de su premio y la editorial Boréal rompió su relación con Orélien tras hallar "marcadores de IA" en los documentos, aunque nunca se comprobó en qué nivel fue utilizada la tecnología.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la editorial Almadía suspendió la presentación de la novela de David Silva Rojas en España?

La editorial mexicana Almadía tomó la decisión de suspender la presentación de la novela 'Donde el agua trabaja' en España tras recibir comentarios sobre el posible uso de inteligencia artificial generativa en la escritura de la obra. Según el comunicado de la editorial y lo reportado por el diario 'El País', una herramienta de detección sugirió que el 99 % de la novela podría haber sido producida por inteligencia artificial, aunque esta información no resulta concluyente por sí sola.

¿Qué es una herramienta de detección de textos generados con inteligencia artificial como Pangram?

Pangram es una herramienta capaz de analizar textos y estimar la probabilidad de que hayan sido creados mediante inteligencia artificial generativa. Herramientas como esta aportan indicios, pero sus resultados deben interpretarse cuidadosamente, ya que no constituyen una prueba definitiva y pueden requerir validaciones adicionales para asegurar su veracidad en contextos literarios o editoriales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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