Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá, gestionado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), será el escenario el próximo 31 de octubre de 2026 de una función especial y única de la obra ‘Los Espíritus Lúdicos’, a cargo de la compañía Libélula Dorada. Esta agrupación, fundada en Bogotá en 1976 por los hermanos César Santiago e Iván Darío Álvarez, es considerada clave para la historia del teatro de títeres en Colombia, y llega para celebrar más de cuatro décadas de un legado artístico que conecta a varias generaciones.

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‘Los Espíritus Lúdicos’ explora la imaginación y el poder del juego. Protagonizada por Tito y Tato, dos niños que se rebelan contra el mundo rutinario de los adultos y las obligaciones escolares, la obra lleva al público al País Lúdico, un lugar habitado por seres mágicos que viven detrás de los biombos del teatro y tienen la capacidad de dar vida a objetos comunes. Con monstruos, criaturas y elementos cotidianos transformados ante los ojos del público, la puesta en escena mezcla humor, poesía y una participación activa de quienes asisten. Esto, de acuerdo con la programación oficial divulgada por Idartes, reivindica el valor del juego como parte intrínseca de la infancia y motiva a los adultos a redescubrir la capacidad de asombro perdida con el tiempo.

‘Los Espíritus Lúdicos’ fue reconocida en el Festival Internacional de Teatro de Manizales en 1986 como una de las mejores obras de la edición, lo cual consolidó su relevancia dentro del circuito teatral. Ahora, la función que se presentará en el domo del Planetario de Bogotá combina el arte de los títeres con la tecnología de proyecciones de estrellas y elementos del cosmos. Esta dupla busca unir el teatro con la ciencia y estimular la curiosidad, permitiendo que niños y adultos vivan una experiencia donde lo fantástico y lo astronómico se encuentran.

El evento es parte del XXIV Festival Internacional de Títeres Manuelucho y contará con dos funciones, programadas para las 11:00 a. m. y las 2:00 p. m., según la agenda de Idartes. La boletería estará disponible para quienes deseen ser testigos de este cruce entre magia, tradición y exploración espacial en el interior de uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la trama de ‘Los Espíritus Lúdicos’ y por qué es relevante en el teatro de títeres de Colombia?

La obra ‘Los Espíritus Lúdicos’ narra las aventuras de Tito y Tato, quienes desafían el mundo adulto y encuentran un reino lleno de criaturas mágicas que otorgan vida a lo cotidiano. Esta experiencia escénica destaca en el teatro de títeres en Colombia por su capacidad para conectar el juego con la reflexión sobre la infancia y el papel del asombro, siendo reconocida en el Festival Internacional de Teatro de Manizales y manteniéndose vigente a lo largo de los años.

¿En qué consiste la integración entre el teatro de títeres y la exploración del cosmos propuesta en el Planetario de Bogotá?

La función de ‘Los Espíritus Lúdicos’ en el domo del Planetario de Bogotá incorpora la proyección de estrellas y elementos del universo para crear un entorno visual inmersivo. Así, la obra no solo muestra títeres y personajes fantásticos, sino que utiliza la tecnología interactiva del Planetario para transportar al público a escenarios más allá de lo cotidiano, formando una experiencia que une arte escénico y divulgación científica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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