Por: Portal Bogotá

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El Teatro El Ensueño de Bogotá será escenario de una de las expresiones artísticas más emblemáticas de la ópera china: el Jingju. En esta oportunidad, el público bogotano podrá disfrutar de la obra Lu Ming (Deer’s Call), producida por la Shanghai Jingju Theatre Company, unidad reconocida oficialmente en China por su aporte a la protección del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional. Este evento se realizará el viernes 30 de octubre de 2026, a las 7:00 de la noche, según indicó la Alcaldía de Bogotá a través de su página oficial. La entrada es libre, siempre y cuando se realice una inscripción previa, una invitación a acercarse a la riqueza artística del oriente asiático sin costo alguno.

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La Shanghai Jingju Theatre Company, fundada en 1955, concentra su trabajo en preservar y renovar la tradición del Jingju. Esta forma de ópera se distingue por su sofisticado lenguaje escénico y musical, y la compañía ha sido catalogada como guardiana del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional. De acuerdo con la información brindada por la Alcaldía, su más reciente producción parte de una historia que se encuentra en los murales antiguos de las Grutas de Mogao en Dunhuang, China: el relato del Rey de los Ciervos. La puesta en escena entrelaza elementos míticos y filosóficos chinos, integrando también recursos contemporáneos para conectar simbólicamente con la actualidad.

La trama gira entorno al encuentro de A’Li y Zilan, interpretados por la actriz Lian Wenqing y el actor Li Tongsheng, respectivamente. Sus roles exploran temas como la ambición, la conquista y la búsqueda de equilibrio, personificados a través del ciervo sagrado, figura de armonía y benevolencia. Aunque este animal nunca aparece físicamente en escena, su presencia es constante a nivel simbólico, representando el deseo y la pugna por el poder dentro de la narración.

Lu Ming (Deer’s Call) destaca por la integración de los códigos tradicionales del Jingju con otros estilos teatrales, donde las técnicas de canto y movimiento se unen al teatro de marionetas y propuestas abstractas. La música es esencial: mantiene el estilo vocal Pihuang y agrega instrumentos tradicionales como el duduk y el handpan. Además, la escenografía combina recursos clásicos de la ópera china, movimientos expresivos y tecnologías multimedia, enriqueciendo la experiencia visual y auditiva de los asistentes.

La obra, que cuenta con la dirección de Zhang Lei y la dramaturgia de Zhang Chuyin, tuvo su estreno en el China Small-Theatre Opera Festival en 2023, respaldada por el Fondo de Artes Teatrales de la Fundación para el Desarrollo Cultural de Shanghái. Su llegada a Bogotá, en el marco del Festival Ópera al Parque, representa una oportunidad única para explorar la tradición y la innovación dentro de la ópera china.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el significado del Jingju y cómo se representa en la obra Lu Ming (Deer’s Call)?

El Jingju, conocido también como ópera de Pekín, es una de las manifestaciones teatrales más tradicionales de China, caracterizada por un uso codificado del canto, la danza y la interpretación. En la producción Lu Ming (Deer’s Call), estos elementos se combinan con disciplinas modernas, como el teatro de marionetas y nuevos recursos visuales, logrando una síntesis entre tradición y contemporaneidad.

¿Cómo puede el público de Bogotá acceder a la presentación de Lu Ming (Deer’s Call)?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, el acceso a la obra Lu Ming (Deer’s Call) en el Teatro El Ensueño es gratuito, pero es necesario realizar una inscripción previa. La función será el 30 de octubre de 2026 a las 7:00 p.m., permitiendo que más personas puedan acercarse y conocer de cerca la ópera tradicional china en el marco del Festival Ópera al Parque.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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