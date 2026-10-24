Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer) desarrolla una labor enfocada en garantizar los derechos y el bienestar de las mujeres privadas de la libertad en la ciudad. De acuerdo con la entidad, se han implementado iniciativas que promueven el acceso a la educación, fortalecimiento emocional y el desarrollo de habilidades orientadas a la autonomía económica. El objetivo principal de estas acciones es reducir las múltiples barreras y la discriminación que viven estas mujeres, respondiendo a sus necesidades durante el tiempo en reclusión y dándoles herramientas para construir nuevas oportunidades de vida tras recuperar la libertad.

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Según información de la SDMujer, esta labor se afianza desde 2022 a través de una hoja de ruta trazada junto con la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres y con los establecimientos penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). La Dirección de Enfoque Diferencial ha sido clave, generando espacios para la educación, el cuidado emocional, el empoderamiento y el reconocimiento de la diversidad. Recientemente, también se sumó la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres, ampliando el alcance de la intervención.

En actividad interna, participaron 376 mujeres en 2025 y otras 197 en lo corrido de 2026, según datos entregados por la Secretaría. Los espacios utilizados incluyen talleres de danza, canto, meditación, creación literaria y musical, donde las mujeres pueden expresar emociones y fortalecerse individualmente, sin que se trate de atención clínica ni psiquiátrica. Además, el acceso a la Estrategia de Educación Menstrual para el Autoconocimiento ha permitido enfrentar la escasez de herramientas de autocuidado en prisión, garantizando derechos sexuales, reproductivos y de cuidado menstrual.

El trabajo contempla semilleros de empoderamiento y acompañamientos en diversidad. Del grupo de participantes de 2025, 203 fueron mujeres lesbianas, bisexuales y trans, lo que muestra un compromiso con el reconocimiento y la inclusión de múltiples identidades. También se han generado oportunidades educativas: en las jornadas de Educación Flexible asociadas a la prueba Saber 11, 8 mujeres recibieron patrocinio para avanzar en su formación académica.

La autonomía económica es otro eje fundamental. En 2026, 16 mujeres participaron en procesos de caracterización y cualificación para fortalecer habilidades socioemocionales y construir alternativas económicas para la vida en libertad. La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) acompañó con formación en emprendimiento, planificación y manejo de recursos. Este trabajo se extiende a la Cárcel El Buen Pastor, donde se prevé realizar más sesiones de cualificación antes de finalizar el año. Todas estas iniciativas buscan brindar herramientas para que las mujeres ejerzan sus derechos durante la privación de la libertad y amplíen sus oportunidades una vez la recuperen, tal y como explica la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá.

¿Qué hace la Secretaría Distrital de la Mujer por las mujeres privadas de la libertad en Bogotá?

La Secretaría Distrital de la Mujer impulsa acciones para que las mujeres privadas de la libertad accedan a educación, espacios de fortalecimiento emocional y formación para la autonomía económica, buscando que estas mujeres superen barreras y discriminación, y logren construir nuevas oportunidades para su vida dentro y fuera de la cárcel.

¿Cómo funciona la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres privadas de la libertad?

La Estrategia para la Autonomía Económica, de acuerdo con la Secretaría Distrital de la Mujer, incluye formación en habilidades socioemocionales, derechos humanos y herramientas de emprendimiento, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta estrategia permite que las mujeres se preparen para una reintegración productiva a la sociedad una vez recuperen la libertad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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