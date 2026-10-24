Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes - Idartes invita a toda la ciudadanía de Bogotá y visitantes a participar en el IX Encuentro de Escuelas y Academias de Ballet, un evento que busca consolidar y dar visibilidad al ballet como una de las expresiones más distinguidas dentro de las artes escénicas de la ciudad. De acuerdo con información publicada en el portal oficial de la administración local, la cita será el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 3:00 p. m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, uno de los escenarios culturales más representativos de la capital. El evento tendrá entrada gratuita, lo que facilita el acceso del público general y promueve la apropiación cultural de todos los sectores.

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Durante esta novena edición, el encuentro congregará a escuelas, academias y compañías de ballet cuya labor artística abarca distintos lenguajes de la danza. De acuerdo con Idartes, la programación explora desde el ballet clásico hasta la danza neoclásica y moderna, reflejando la diversidad y riqueza de propuestas que florecen en Bogotá. La Escuela de Danza Petipa presentará ‘Alta Tensión’, una pieza que explora en cinco movimientos el contraste entre el carácter y el lirismo, evocando la vida rural y la fortaleza campesina durante las décadas coloniales. Por su parte, el Ballet Tosín Compañía Juvenil participará con ‘Barras y Estrellas’, parte de su repertorio permanente y homenaje a figuras como George Balanchine, destacado por su vigencia y exigencia tanto técnica como artística.

La tarde también tendrá espacio para la propuesta de Psoas Coreolab, agrupación que interpretará ‘Danubio Azul’, destacando su estilo y técnica. Como cierre, los asistentes disfrutarán de un fragmento de ‘Pájaros en la cabeza’, estrenada en 2025 por la Fundación La Coartada Centro Cultural. Según datos del portal Bogotá, Mi Ciudad, mi Casa, esta obra integra literatura, teatro y danza, tejiendo relatos a partir de novelas, cuentos y poemas de la literatura latinoamericana y universal.

Así, el IX Encuentro de Escuelas y Academias de Ballet se perfila como una plataforma vital para el intercambio artístico, el reconocimiento de nuevos talentos y la consolidación del ballet en la vida cultural de Bogotá.

¿Cuál es la programación del IX Encuentro de Escuelas y Academias de Ballet en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán?

De acuerdo con Idartes, el evento reúne a la Escuela de Danza Petipa (‘Alta Tensión’), Ballet Tosín Compañía Juvenil (‘Barras y Estrellas’), Psoas Coreolab (‘Danubio Azul’) y la Fundación La Coartada Centro Cultural (‘Pájaros en la cabeza’), representando propuestas de ballet clásico, neoclásico y moderno. El encuentro será el 1 de noviembre de 2026 a las 3:00 p. m. y la entrada será gratuita para todos los públicos.

¿Qué buscan promover Idartes y las compañías participantes con el Encuentro de Ballet en Bogotá?

Según la información oficial, el IX Encuentro tiene como objetivo visibilizar y fortalecer el ballet como manifestación artística esencial en la ciudad. Además, fomenta el acceso a la cultura, el intercambio entre creadores y la apreciación de la danza desde diferentes perspectivas técnicas y artísticas, consolidando así el papel del ballet en la vida cultural bogotana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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