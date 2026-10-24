Por: El Espectador

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La administración del estadio El Campín enfrenta un agitado debate en Bogotá, marcado no solo por polémicas sobre su mantenimiento, sino también por críticas a la gestión y vigilancia ejercida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Según información recogida por El Espectador, el concejal Juan David Quintero solicitó que el director del IDRD, Daniel García Cañón, y todo su equipo directivo sean apartados de las decisiones relacionadas con la Asociación Público-Privada (APP) de El Campín, fundamentando su petición en serios cuestionamientos sobre la supervisión y ejecución del contrato.

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Estos señalamientos han intensificado la controversia, ya que, de acuerdo con lo expuesto por Quintero, existen dudas significativas sobre la independencia y transparencia en el manejo de la APP. El concejal enumeró cinco cuestionamientos, entre los que se destacan el pago de más de 26.000 millones de pesos, diferencias entre el contrato firmado y la minuta de adjudicación, así como posibles conflictos de interés que involucran una presunta "puerta giratoria" de funcionarios entre el IDRD y empresas vinculadas al proyecto. Además, Quintero pidió al alcalde Carlos Fernando Galán la conformación de una comisión especial, subrayando que, aunque apoya las alianzas público-privadas, estas deben llevarse a cabo bajo estrictos controles y garantías institucionales.

En respuesta, Daniel García negó cualquier irregularidad y precisó que los recursos por 26.101 millones de pesos, girados en octubre de 2024, fueron una transacción entre empresas privadas (APP CDEC y Celsia), no un desembolso distrital. Resaltó que la decisión de reconocer esos costos ya estaba establecida desde agosto de 2023, antes de la adjudicación, y que los detalles fueron expuestos ante la Contraloría en febrero de 2025. García también defendió los tiempos y el rigor del procedimiento sancionatorio contra la concesionaria Sencia, explicando que el IDRD debe cumplir con todas las etapas contractuales previas antes de aplicar sanciones, tal como está reglamentado.

La discusión sobre la vigilancia del contrato incluye críticas por el retraso en las acciones ante presuntos incumplimientos del concesionario y la modificación de obras. Quintero cuestionó el cambio de remodelación a construcción de un nuevo estadio, mientras que García argumentó que la edificación estaba contemplada desde el principio y que los ajustes cuentan con respaldo legal y técnico. Respecto a las acusaciones de conflicto de interés y supuesta "puerta giratoria", García manifestó disposición a colaborar con cualquier investigación y anunció acciones legales para defender su integridad y la del equipo directivo del IDRD. A la fecha, no hay decisión judicial o administrativa que confirme irregularidades en el manejo de estos recursos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué solicitan apartar al director del IDRD de la gestión del estadio El Campín?

La petición de apartar al director Daniel García del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) obedece a cinco cuestionamientos presentados por el concejal Juan David Quintero. Entre los aspectos señalados están supuestos pagos irregulares, modificaciones a los contratos, retrasos en acciones sancionatorias y posibles conflictos de interés relacionados con la administración de la Asociación Público-Privada (APP) de El Campín. Según Quintero, estas situaciones afectarían la transparencia e independencia en la gestión del estadio.

¿Qué significa la "puerta giratoria" denunciada en el caso del IDRD y El Campín?

El término "puerta giratoria" se refiere a la posible transferencia de funcionarios entre el sector público y empresas privadas ligadas a un mismo proyecto. En este caso, el concejal Quintero denunció que algunos funcionarios que participaron en la estructuración de la APP del estadio El Campín en el IDRD habrían pasado a ocupar cargos directivos en firmas vinculadas a la concesión, lo que podría generar conflictos de interés y poner en entredicho la independencia de las decisiones sobre el proyecto.

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