Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana se prepara para vivir un evento sin precedentes con la llegada del Festival Carranguero de Bogotá 2026, una iniciativa impulsada por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes. Este festival se presenta como un homenaje especial a la música tradicional del altiplano cundiboyacense y a los artistas que han conservado este legado a lo largo de los años. De acuerdo con la información oficial publicada por Idartes y el portal Bogotá, Mi Ciudad, mi Casa, el festival ofrecerá dos intensas jornadas llenas de música y tradiciones los días sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026, con entrada libre para toda la ciudadanía.

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La programación revela que la primera jornada se vivirá el sábado 7 de noviembre en el Parque San Andrés del occidente de la ciudad, específicamente en Engativá (calle 82 #101-52), donde el Escenario Móvil María Mercedes Carranza será el protagonista. Allí, el público podrá disfrutar de las presentaciones de agrupaciones como Monte Violeta, Pulido Son, Rumbambuquiando, El Son del Frailejón y Los Fiesteros de Boyacá, comenzando al mediodía y con actividades durante toda la tarde.

El domingo 8 de noviembre, el festival continuará en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, uno de los puntos culturales más emblemáticos de Bogotá (calle 18 #1-05E). Ese día desfilarán por el escenario conjuntos tan diversos como Los De la Moña, Juventud Parrandera, Son de Martínez, Los Vitocos, Los Camandulas, Los Carrangomelos y Los Rolling Ruanas, en una jornada que arrancará a la 1:00 de la tarde y se extenderá hasta la noche.

El principal objetivo, según el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, es fortalecer los espacios de circulación y reconocimiento para la música tradicional colombiana, invitando a públicos familiares, jóvenes, entusiastas del folclor y ciudadanos en búsqueda de nuevas experiencias musicales. Además, la iniciativa busca posicionar a Bogotá como una ciudad receptiva y promotora de las expresiones culturales provenientes de diferentes regiones colombianas, demostrando así su apoyo a la tradición campesina y el talento local.

Esta primera edición del Festival Carranguero de Bogotá constituye una oportunidad para celebrar el folclor y la identidad, reconociendo el papel fundamental de la carranga en la historia sonora del país, una herencia que ha alcanzado relevancia tanto en escenarios nacionales como internacionales. La invitación es a que los bogotanos redescubran sus raíces campesinas y participen en esta fiesta que conecta generaciones y territorios a través de la música.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realiza el Festival Carranguero de Bogotá 2026?

El Festival Carranguero de Bogotá 2026 se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre en el Parque San Andrés de Engativá (calle 82 #101-52) y el domingo 8 de noviembre en el Teatro al Aire Libre La Media Torta (calle 18 #1-05E). El acceso a ambas jornadas es gratuito, de acuerdo con la información oficial de Idartes.

¿Qué es la música carranguera y por qué es importante en el Festival Carranguero de Bogotá?

La música carranguera es una expresión tradicional del altiplano cundiboyacense, caracterizada por el uso de instrumentos como la guitarra, el tiple y la guacharaca. En el contexto del Festival Carranguero de Bogotá, esta música representa un legado cultural y campesino que se busca destacar y preservar, conectando a distintos públicos con las raíces e identidad sonora del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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