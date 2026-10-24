Por: Portal Bogotá

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En la localidad de Los Mártires, en Bogotá, la administración distrital puso en marcha una jornada interinstitucional enfocada en la recuperación del espacio público y el mejoramiento de los entornos ciudadanos. De acuerdo con información oficial, la acción logró resultados tangibles: fueron recuperados 90 metros lineales de espacio y retirados 39 metros cúbicos de residuos sólidos, cifras reportadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

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Este operativo, enmarcado en la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se llevó a cabo bajo la orientación del alcalde mayor Carlos Fernando Galán y la gestión local de John Jader Suárez Delgado. El enfoque principal fue transformar los espacios de la zona mediante el trabajo articulado de las diversas entidades distritales. En este sentido, la jornada incluyó la intervención de estructuras no convencionales —30 en total, entre las que se contaron 20 de tipo estructurado y 10 circunstanciales— y la remoción de seis carretas que ocupaban espacio en la vía pública. Para facilitar la evacuación de los residuos, se utilizaron tres volquetas, permitiendo así una limpieza integral del sector.

La recuperación implicó también la ejecución de nueve actuaciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), contribuyendo no solo a la limpieza, sino también a la organización y a la seguridad en el entorno. De acuerdo con el reporte de la Alcaldía de Los Mártires, estas tareas forman parte de las acciones institucionales que persiguen mantener el orden y el adecuado uso del espacio público, especialmente en puntos sensibles como la Plaza España, en donde históricamente se ha presentado disposición inadecuada de basura.

Además de la recolección de residuos, el operativo contempló una serie de acciones operativas, ambientales, de control y de atención ciudadana. El propósito fue mejorar las condiciones físicas de los espacios compartidos, favorecer el bienestar de habitantes y transeúntes, y avanzar en la transformación de entornos urbanos de acuerdo con los objetivos distritales. Estas actividades buscan incentivar el sentido de corresponsabilidad entre la administración y la ciudadanía, recordando que “recuperar es nuestra tarea, mantener los espacios limpios es responsabilidad de todos”, como lo destacó la propia alcaldía local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se llevó a cabo la jornada de recuperación del espacio público en Los Mártires, Bogotá?

La jornada se realizó mediante la colaboración de diferentes entidades distritales, bajo la dirección del alcalde mayor Carlos Fernando Galán y la gestión local de John Jader Suárez Delgado. Se ejecutaron intervenciones de estructuras no convencionales, retiros de carretas, recolección de residuos y actuaciones de Inspección, Vigilancia y Control, utilizando volquetas para la evacuación de los desechos, según la Alcaldía Local de Los Mártires y la UAESP.

¿Qué significa Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en el contexto de la recuperación de espacios públicos en Bogotá?

Inspección, Vigilancia y Control (IVC) se refiere al conjunto de acciones institucionales destinadas a supervisar, vigilar y mantener el adecuado uso del espacio público. En la jornada de Los Mártires, estas actuaciones estuvieron orientadas a asegurar que las intervenciones fueran efectivas y que las condiciones recuperadas se mantuvieran, garantizando orden y seguridad en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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