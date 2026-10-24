Por: El Espectador

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A más de un mes del fallecimiento de Donovan Balanta Paz, quien murió el 20 de septiembre luego de un procedimiento policial en Caracolí, cerca de la frontera entre Bogotá y Soacha, el caso sigue generando inquietud y nuevas repercusiones. En las últimas semanas, varios testigos del operativo han denunciado amenazas de muerte. Según información revelada por El Espectador, estas intimidaciones han obligado a algunas personas a abandonar el barrio por temor a posibles represalias, marcando un clima de tensión e inseguridad en la zona.

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Las fuentes consultadas por El Espectador indicaron que las amenazas estarían relacionadas con diferencias entre familias vinculadas a los hechos. La identidad de quienes estarían detrás de las intimidaciones no se ha esclarecido, ni tampoco si su objetivo sería obstaculizar las investigaciones judiciales. Lo cierto es que esta situación incrementa la preocupación por la protección de quienes presenciaron el procedimiento policial y que podrían aportar elementos fundamentales para esclarecer la muerte de Balanta, activista afrodescendiente y líder comunitario de 34 años.

En este contexto, la audiencia judicial para definir si se impone medida de aseguramiento a los cuatro policías involucrados se pospuso y continuará el lunes 26 de octubre en la mañana, momento en que se espera que la discusión jurídica avance en torno a la presunta responsabilidad de los uniformados.

La Fiscalía ha dado detalles clave sobre el caso. De acuerdo con el ente investigador, todo comenzó cuando la Policía intervino en una riña en Caracolí. Testimonios recabados señalan que, durante el procedimiento, un uniformado pronunció comentarios de índole racista. En ese momento, Balanta habría arrojado un objeto a los policías e intentó escapar, pero fue detenido, esposado y, ya bajo control policial, habría recibido golpes y múltiples descargas de un dispositivo Taser.

Las presuntas agresiones continuaron en la estación de policía de Cazucá, donde un patrullero habría utilizado nuevamente el Taser en tres ocasiones mientras Balanta estaba esposado. La Fiscalía sostiene que el hombre permaneció alrededor de 20 minutos con dolores en el pecho y dificultades respiratorias antes de ser llevado a un centro asistencial, donde falleció posteriormente. Medicina Legal reportó lesiones compatibles con el uso del Taser y otras heridas; la causa de muerte señalada fue arritmia cardíaca posiblemente relacionada con el dispositivo, pero el informe histopatológico aclaró que no se puede establecer con total certeza el vínculo directo entre las descargas y el deceso.

En respuesta a estos acontecimientos, la Fiscalía imputó a los cuatro policías —Jonathan Giraldo, Santiago Vargas, Henar Tapiero y Roque Correa— por homicidio agravado y tortura agravada. Además, Giraldo y Correa enfrentan cargos de falsedad ideológica por supuestas irregularidades en el reporte oficial. Los cuatro investigados se declararon inocentes y no aceptaron los cargos. El caso cuenta con testimonios y videos, aunque su contenido íntegro no ha sido divulgado hasta el momento.

¿Quién era Donovan Balanta y por qué su caso ha causado atención en Bogotá?

Donovan Balanta Paz era un líder comunitario afrodescendiente de 34 años. Su muerte tras un operativo policial ha generado preocupación en Bogotá y Soacha debido a la gravedad de las denuncias sobre presunto abuso policial, uso excesivo de la fuerza y expresiones racistas durante el procedimiento, según información recogida por El Espectador y la Fiscalía.

¿Qué es un dispositivo Taser y cuál fue su rol en la muerte de Donovan Balanta?

Un dispositivo Taser es una herramienta de control utilizada por la policía que dispara descargas eléctricas para inmovilizar a una persona. Según la investigación de la Fiscalía, Donovan Balanta habría recibido múltiples descargas estando esposado, tanto en la vía pública como en la estación de policía, situación que se investiga como posible causa de la arritmia cardíaca que, de acuerdo con Medicina Legal, podría estar relacionada con su fallecimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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