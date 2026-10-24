Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La posibilidad de que Gustavo Petro vuelva a disputar la Alcaldía de Bogotá en 2027 ha comenzado a tomar fuerza, según una versión que divulgó el periodista Yesid Lancheros y que reportó Semana el 24 de octubre. Personas cercanas a Petro estarían motivándolo a que intente regresar al Palacio Liévano, sede de la administración distrital, una idea que anteriormente descartaba y que, de acuerdo con el reporte, ahora estaría considerando.

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Esta propuesta obedece a un interés político puntual. Según la información divulgada, sectores que apoyan a Petro consideran que la Alcaldía de Bogotá representa una plataforma efectiva para ejercer oposición al Gobierno nacional, dado el peso institucional y el significativo presupuesto que gestiona el Distrito. Así, una eventual candidatura no solo reabriría el debate sobre el futuro político del expresidente de la República, sino que también pondría en juego la estrategia de su movimiento para las próximas elecciones.

Es importante recordar que Gustavo Petro ya fue alcalde de Bogotá en el periodo comprendido entre 2012 y 2015, antes de llegar a la Presidencia. En ese cargo, enfrentó numerosos retos y polémicas que marcaron su gestión y que aún generan opiniones divididas. Sin embargo, aún no existe certeza sobre si el exalcalde y exmandatario tomará la decisión de volver a aspirar a ese puesto.

El 18 de octubre, El Espectador publicó que Petro habría manifestado que, por el momento, buscar nuevamente la Alcaldía de Bogotá no se encontraba entre sus prioridades. Aun así, se destaca que dentro del movimiento Pacto Histórico —coalición política que respalda a Petro— persisten voces que no descartan que finalmente decida competir. En este contexto, el escenario político permanece abierto y las especulaciones sobre su futuro político están lejos de concluir.

La discusión sobre el regreso de Petro al Palacio Liévano evidencia también la relevancia que la Alcaldía de Bogotá sigue teniendo como una de las principales posiciones de poder en el país, capaz de influir en las dinámicas nacionales a través de sus recursos y decisiones políticas. Por ahora, no hay pronunciamiento oficial ni confirmación directa sobre la candidatura, pero el debate está sobre la mesa y podría definir el rumbo de la oposición en los próximos años, dependiendo de la respuesta del propio exmandatario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Gustavo Petro confirmó su candidatura para la Alcaldía de Bogotá en 2027?

De acuerdo con la información reportada por Semana y El Espectador, hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte de Gustavo Petro que confirme su interés en aspirar de nuevo a la Alcaldía de Bogotá en 2027. Si bien voces de su círculo cercano insisten en la candidatura, el propio Petro habría señalado recientemente que esta no está dentro de sus objetivos inmediatos.

¿Por qué la Alcaldía de Bogotá es clave para la oposición política en Colombia?

Según la información citada, sectores afines a Gustavo Petro consideran que la Alcaldía de Bogotá representa una plataforma política importante para hacer oposición al Gobierno nacional. El peso institucional y el presupuesto del Distrito permitirían al líder del Pacto Histórico influir en la agenda nacional y fortalecer la estrategia política de su movimiento ante futuras elecciones.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.