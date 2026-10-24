Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la constante batalla contra el delito se ha hecho visible nuevamente con un impactante caso ocurrido en la estación Bicentenario del sistema TransMilenio. Según información divulgada por la Secretaría Distrital de Seguridad y confirmada por la Policía Nacional, un hombre fue capturado en flagrancia después de ser sorprendido mientras hurtaba piezas de aluminio de los fuelles de un bus articulado en pleno movimiento. Todo el procedimiento quedó registrado en video, donde se observa al individuo extrayendo varios elementos con un bisturí mientras el bus estaba en operación y los pasajeros permanecían a bordo, lo cual incrementó el riesgo para todos los presentes.

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Las imágenes evidencian la determinación del sujeto, quien continuó retirando el material del vehículo pese a los reclamos de otros pasajeros y sin preocuparse por los peligros asociados tanto para él como para los demás usuarios. Posteriormente, las cámaras de seguridad documentaron el momento en que este hombre descendió del bus y salió de la estación con las partes presuntamente sustraídas. Fue gracias a la atención del equipo de seguridad de TransMilenio y la labor rápida de los uniformados del Grupo de Transporte Masivo de la Policía Nacional, en coordinación con la Dirección Técnica de Seguridad de la empresa Tercer Milenio S. A., que se logró su captura en el lugar y su puesta a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de hurto.

El incidente fue reportado en la red social X por la Secretaría Distrital de Seguridad, destacando la importancia de la articulación entre las entidades responsables de la seguridad en el sistema integrado de transporte. De acuerdo con el balance oficial de la Policía Nacional, solo en lo corrido de 2026, en TransMilenio se han logrado 1.568 capturas en flagrancia por diferentes delitos, lo que evidencia tanto la prevalencia de estas conductas ilegales como la respuesta institucional.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que colabore y denuncie de inmediato cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta fundamental para proteger la seguridad de los usuarios y la integridad del sistema de movilidad de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la coordinación entre TransMilenio y la Policía Nacional en casos de hurto?

La coordinación implica la reacción inmediata del personal de seguridad de TransMilenio ante la detección de un hecho sospechoso, seguido por la intervención de la Policía Nacional, específicamente del Grupo de Transporte Masivo. En casos como el descrito, esta articulación permite capturas en flagrancia y la puesta a disposición del presunto responsable ante la autoridad competente, en trabajo conjunto con la Dirección Técnica de Seguridad de la empresa Tercer Milenio S. A., según la información divulgada por la Secretaría Distrital de Seguridad.

¿Por qué la denuncia ciudadana es clave para la seguridad en TransMilenio?

La denuncia ciudadana, a través de la Línea de Emergencias 123, es fundamental porque permite alertar a las autoridades de manera oportuna sobre hechos delictivos o sospechosos. De acuerdo con la Policía Nacional y la Secretaría Distrital de Seguridad, estas acciones permiten la intervención rápida, facilitan capturas y contribuyen al cuidado de los usuarios, los bienes públicos y la seguridad de todo el sistema de transporte masivo en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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