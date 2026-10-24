Por: Portal Bogotá

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‘Bebés al Parque’ celebra una década como uno de los encuentros culturales más significativos para la primera infancia en Bogotá. De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), este evento festivo reafirma el compromiso de la capital con la cultura como un derecho desde el nacimiento. La edición de este año se realizará el 26 de octubre, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., en el Parque de los Novios, con entrada libre para todas las familias interesadas.

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Durante estos diez años, el festival ha invitado a miles de niñas, niños, personas gestantes y familias a vivir el arte como una experiencia esencial en el desarrollo humano. Según María Claudia Parias, directora general del Idartes, “el arte no es una actividad complementaria, sino una forma de crecer, de relacionarse y de habitar el mundo desde las artes”. Este enfoque plantea al arte como fundamento en la infancia, más allá de lo recreativo.

La jornada se enmarca en la estrategia distrital ‘De la mano contigo’, promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, que prioriza el bienestar, el fortalecimiento de los lazos afectivos y el cuidado sensible de los niños desde una perspectiva integral. Las familias asistentes podrán conocer a través de actividades e información directa los diferentes servicios distritales en cultura, salud, educación y cuidado, destinados a garantizar el desarrollo pleno de la primera infancia.

En la programación destacan experiencias artísticas, obras escénicas y musicales diseñadas especialmente para los niños más pequeños. También participará el Planetario de Bogotá, que acercará el universo a los asistentes, y una muestra de emprendimientos locales inspirados en el arte, el juego y la crianza, bajo el sello ‘Hecho en Bogotá’. Adicionalmente, las zonas de exploración sensorial, lectura, espacios de lactancia y áreas de cambio buscan garantizar una visita accesible, cómoda y sensible a la diversidad de las familias, incluyendo opciones para niñas y niños neurodivergentes.

El evento y el Programa Nidos de Idartes, presente desde 2013 en las 20 localidades de la ciudad, consolidan iniciativas como Anidando, Nuestros Nidos, Creación y circulación de obras, Contenidos digitales y Fortalecimiento artístico-pedagógico, articuladas con la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de Bogotá D.C. Esto posibilita el acceso al arte como derecho. Así, cada edición no solo celebra, sino que fortalece los vínculos familiares y reconoce el arte como bien público transformador, consolidando a Bogotá como una ciudad que valora su infancia y promueve la cultura desde los primeros años de vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece el festival ‘Bebés al Parque’ para la primera infancia?

El festival ‘Bebés al Parque’ brinda a las familias una variada oferta de experiencias artísticas, obras escénicas y musicales adaptadas para la primera infancia, zonas de exploración sensorial, lectura y espacios diseñados para la comodidad de quienes asisten con niños pequeños. También hay iniciativas empresariales locales y actividades organizadas por el Planetario de Bogotá, pensadas específicamente para la estimulación temprana y el disfrute infantil.

¿Cuál es el objetivo del Programa Nidos de Idartes en Bogotá?

El Programa Nidos del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) busca garantizar el acceso al arte como un derecho fundamental de la primera infancia en las 20 localidades de Bogotá. A través de experiencias artísticas, acompañamiento comunitario y creación de entornos sensibles, el programa promueve el desarrollo integral de niñas y niños, articulando sus acciones con la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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