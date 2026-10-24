Por: El Espectador

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Esta semana la agenda judicial de Colombia estuvo marcada por decisiones clave de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y otros entes de control. La Corte Suprema ratificó la condena a seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego por concusión, en el marco del llamado ‘cartel de la toga’, y ordenó su captura para que responda por haber pedido dinero a Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, a cambio de facilitar contactos con funcionarios durante su investigación. De acuerdo con El Espectador, los hechos ocurrieron en Bogotá entre septiembre y octubre de 2014, y Tarquino se había desempeñado como presidente de la Corte Suprema en 2011.

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La Fiscalía avanzó en la imputación de cargos contra Zulma Guzmán, señalada como presunta responsable del envenenamiento de tres menores y un adulto en Bogotá, hechos ocurridos el 4 de abril de 2025. El ente acusador imputará homicidio y tentativa de homicidio, e informó que la audiencia se realizará virtualmente, ya que Guzmán está en Reino Unido y enfrenta un proceso de extradición. Según la investigación, un domiciliario entregó a la familia De Bedout unas frambuesas supuestamente contaminadas con talio, presuntamente por disposición de Guzmán.

Otra noticia relevante fue la investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría General de la Nación contra Lina Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por posible incumplimiento de requisitos para el cargo. Según el Ministerio Público, Garrido podría no haber acreditado la experiencia exigida, y deberán comprobar si la documentación presentada corresponde con la realidad laboral solicitada para el cargo.

En el ámbito judicial también hubo avances en otros frentes. El juzgado 24 de familia de Bogotá ordenó al Museo Nacional conservar piezas retiradas de sus exhibiciones, tras una decisión impugnada por colectivos LGBTIQ+ y el congresista Gabriel Becerra, mientras se define la tutela que cuestiona la legalidad del retiro. Adicionalmente, la Fiscalía presentó imputación por presuntos delitos de acto sexual violento y acoso sexual contra Ricardo Orrego Arboleda, quien no aceptó los cargos. Las presuntas víctimas habrían sido cinco mujeres que trabajaron con él en su paso por Caracol Televisión entre 2012 y 2024.

Mientras tanto, la Sala Plena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) eligió como presidente a Danilo Alfonso Rojas Betancourth para el periodo 2026-2028. Por otro lado, un juez cerró la investigación contra el padre Francisco de Roux por presunto encubrimiento en casos de abuso sexual del padre Darío Chavarriaga, al determinar que De Roux actuó según el derecho canónico y no hubo mérito para continuar el proceso, según la Fiscalía.

Finalmente, El Espectador reportó también la denuncia interpuesta por el abogado Alejandro Carranza, en nombre de Gustavo Petro, contra Angie Rodríguez y el inicio de la extradición desde Canadá del exmagistrado José Leónidas Bustos Martínez, quien fue condenado a diez años de prisión por el “cartel de la toga”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenando el exmagistrado Camilo Tarquino en el caso del cartel de la toga?

El exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego fue condenado por el delito de concusión, según determinó la Corte Suprema de Justicia. La pena de seis años se basó en pruebas de que solicitó dinero al exgobernador Alejandro Lyons Muskus durante reuniones en Bogotá, con el objetivo de facilitar contactos favorables en medio de una investigación. La sentencia forma parte del amplio caso conocido como el “cartel de la toga”, que involucra hechos de corrupción por favores judiciales.

¿Qué es el talio y cómo se relaciona con el caso de envenenamiento en Bogotá?

El talio es un elemento químico tóxico para el ser humano. En el caso reportado por la Fiscalía General de la Nación, Zulma Guzmán está señalada como presunta responsable de envenenar a menores y un adulto en Bogotá usando frambuesas contaminadas con esta sustancia. Los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2025 y la imputación es por homicidio y tentativa de homicidio. La audiencia se realizará de manera virtual debido a que la acusada está en Reino Unido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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