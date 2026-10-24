Por: Portal Bogotá

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En la capital colombiana, el teatro independiente encuentra respaldo a través de iniciativas enfocadas en promover la reflexión y la construcción colectiva. De acuerdo con la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la compañía La Diva Teatral presentará una serie de tres obras bajo el ciclo La Diva en el diván durante octubre y noviembre de 2026. Este evento, que tendrá lugar en el auditorio Sonia Fajardo Forero de la universidad Konrad Lorenz y en el teatro La Quinta Porra, brindará a los asistentes la oportunidad de sumergirse en distintas expresiones escénicas por medio de la boletería dispuesta para cada función, además de facilitar encuentros con la comunidad y espacios académicos que giran en torno a las temáticas presentadas por el colectivo teatral.

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Las tres producciones convocadas para este circuito abordan universos tan variados como el thriller psicológico, el drama familiar y la fantasía, pero sus historias convergen en una preocupación central: cómo los relatos y las vivencias del pasado inciden en la construcción de quienes somos en el presente. Según el portal de la Alcaldía, las preguntas que surgen a lo largo de las obras invitan a examinar el peso de la herencia, el significado del silencio como mecanismo de protección y los límites del amor frente al cuidado, la obediencia y el sacrificio.

La Diva en el diván tiene como propósito principal convertir cada una de sus obras en una entrada única hacia un ‘diván’ simbólico, entendido como un espacio de introspección desde el que se revisan las historias que heredamos, las cosas que callamos, las formas de amar y los patrones que repetimos. Así, este ciclo busca provocar el diálogo, la contemplación y la exploración colectiva de la identidad individual y social.

El circuito teatral inicia con ‘El Cuento de la Señora Charrán’, una historia sobre cinco hermanos que han crecido marcados por la ausencia de sus padres, cuya muerte ocurrió, según la historia familiar, en un accidente quince años atrás. La segunda obra, ‘Hasta que deje de llover’, narra la aventura de una niña de once años llamada Rocío, quien desaparece misteriosamente y despierta en un universo paralelo donde conoce a otros niños ‘perdidos’ y a Nissan, el único adulto en ese mundo detenido en el tiempo y la lluvia. Finalmente, el cierre estará a cargo de ‘La caída de la Máscara’, la cual explora la verdad y las memorias relativas al asesinato de Salvador Andolini, foco de diferentes versiones presentadas por tres mujeres quienes, durante una reconstrucción televisiva, develan recuerdos contradictorios y verdades parciales.

Este evento no forma parte de la agenda cultural oficial distrital, pero representa una apuesta significativa por el teatro independiente en Bogotá, consolidando espacios alternativos para cuestionar y entrelazar la experiencia personal y colectiva.

¿Cuáles son las fechas y lugares de presentación de La Diva en el diván en 2026?

De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá, el ciclo La Diva en el diván inicia con ‘El Cuento de la Señora Charrán’ el 29 y 30 de octubre en el auditorio Sonia Fajardo Forero de la universidad Konrad Lorenz, continúa con ‘Hasta que deje de llover’ el 12 y 13 de noviembre en el mismo lugar, y concluye con ‘La caída de la Máscara’ el 23 de noviembre en el teatro La Quinta Porra. Todas las funciones serán a las 7:30 p. m.

¿En qué consiste el concepto de ‘diván’ simbólico en el ciclo teatral presentado por La Diva Teatral?

El ‘diván’ simbólico, tal como lo plantea La Diva Teatral según la página de la Alcaldía de Bogotá, es un espacio figurativo e introspectivo donde cada obra invita a los espectadores a reflexionar sobre su historia, silencios, formas de amar y aspectos heredados. Va más allá de la puesta en escena tradicional, convirtiéndose en un escenario para el diálogo y la construcción colectiva de sentido e identidad personal y comunitaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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