Por: El Espectador

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Un nuevo episodio de hurto se presentó en el sistema de transporte masivo TransMilenio, en Bogotá, donde un hombre de 37 años fue capturado en plena acción cuando, según reportes, intentaba desarmar parte de un bus articulado que se encontraba en operación. El hecho ocurrió en la estación Bicentenario. Alertados por el personal de seguridad sobre un comportamiento sospechoso dentro del vehículo, los uniformados pertenecientes al Grupo de Transporte Masivo de la Policía Nacional respondieron rápidamente al llamado.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, al individuo se le encontró portando una cuchilla tipo bisturí con la que pretendía desprender y apropiarse de piezas de aluminio extraídas de los fuelles, la parte articulada que permite la flexibilidad y el movimiento de los buses de este sistema. La rápida intervención de los uniformados, coordinada junto a la Dirección Técnica de Seguridad de TransMilenio S. A., permitió que el hombre fuera sorprendido y capturado en plena acción dentro del bus.

Tras la aprehensión, el ciudadano fue dejado a disposición de la autoridad competente, responsable de establecer su situación judicial. El delito por el que fue capturado corresponde a hurto, según precisaron los funcionarios involucrados en la operación. Cabe señalar que la intervención directa de los equipos de seguridad en articulación con la Policía Nacional fue clave, no solo para evitar la afectación de la infraestructura del sistema, sino también para enviar un mensaje contundente sobre la importancia de la vigilancia y el reporte oportuno de hechos anómalos.

Esta captura no es un hecho aislado dentro de la realidad de seguridad de TransMilenio. Según indicó la Policía Nacional, solo en lo que va de 2026, el Grupo de Transporte Masivo ha logrado 1.568 capturas en flagrancia por diversos delitos cometidos dentro del sistema de TransMilenio. Es importante aclarar que esta cifra abarca múltiples delitos y no solamente acciones dañinas contra los vehículos o hurtos de piezas. La Policía reiteró a todos los usuarios la importancia de denunciar cualquier acto sospechoso, insistiéndoles en el uso de la línea de emergencias 123 como canal de reporte inmediato. Así, se busca fortalecer la protección tanto de la integridad de los pasajeros como de la infraestructura que hace posible la movilidad en la capital.

¿Cuáles son las cifras de capturas en TransMilenio durante 2026?

Durante 2026, la Policía Nacional ha reportado un total de 1.568 capturas en flagrancia en el sistema TransMilenio, según los datos contenidos en el reporte oficial. Esta cifra incluye a personas sorprendidas en diferentes delitos dentro del sistema, más allá de casos de hurto de piezas o daño a los vehículos.

¿Qué significa fuelle en los buses articulados de TransMilenio?

El término ‘fuelle’ en los buses articulados de TransMilenio se refiere a la estructura flexible ubicada en el punto de unión de las secciones del bus. Este componente permite que el articulado se doble y gire adecuadamente, facilitando la movilidad en calles y curvas sin perder estabilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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