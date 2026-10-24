Por: Portal Bogotá

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El próximo domingo 25 de octubre de 2026, las familias de Bogotá tendrán la oportunidad de vivir una tarde distinta gracias a la propuesta cultural del Instituto Distrital de las Artes (Idartes). De acuerdo con la información difundida en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se presentará la obra ‘Improppet’, que promete unir tanto a niños como adultos en una experiencia artística que va más allá de la simple asistencia a un teatro tradicional.

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La función tendrá lugar en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en Ciudad Bolívar, exactamente en la calle 66 Bis Sur No. 18 T - 45. Lo destacable de este evento, y una de las razones por las que se presenta como un plan ideal para toda la familia, es que la entrada es totalmente gratuita. Además, está programada para las 3:00 p. m., horario que facilita la participación de padres, hijos y otros familiares.

‘Improppet’ no es una obra de teatro convencional. De acuerdo con la información oficial, este espectáculo utiliza la técnica de improvisación y títeres para invitar al público a integrarse activamente. Las personas que asisten no solo podrán disfrutar de la puesta en escena, sino que tendrán la posibilidad de proponer temas, participar como jurado e incluso convertirse en improvisadores durante ciertos ejercicios. Así, la línea entre escenario y espectadores se disuelve, permitiendo un verdadero encuentro colectivo basado en el juego, la espontaneidad y la complicidad.

Uno de los elementos centrales que busca resaltar ‘Improppet’ es el uso de valores como la escucha, el trabajo en equipo, la humildad y la ternura. Según Idartes, la idea es que los asistentes, a través de estas premisas, exploren nuevas formas de construir historias y afronten de manera colectiva diferentes desafíos que propone la obra. Todo esto convierte el evento en un espacio pensado para fortalecer vínculos familiares y fomentar la creatividad comunitaria.

Eventos como este reflejan el compromiso de entidades culturales como Idartes por acercar el arte local a distintos sectores de la ciudad, en esta ocasión el sur de Bogotá, y garantizar el acceso libre a espectáculos de calidad.

¿Dónde y cuándo será la presentación de la obra ‘Improppet’ en Bogotá?

La presentación de la obra ‘Improppet’ se realizará el domingo 25 de octubre de 2026, a las 3:00 p. m., en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en la calle 66 Bis Sur No. 18 T - 45, en Ciudad Bolívar. Según lo anunciado por Idartes, la entrada es gratuita para todos los asistentes.

¿En qué consiste un espectáculo de improvisación con títeres y cómo puede participar el público?

Un espectáculo de improvisación con títeres, como el que ofrece ‘Improppet’, involucra la creación de historias espontáneas donde los temas pueden ser propuestos directamente por el público. Los asistentes tienen la opción de integrarse al proceso: sugieren ideas, asumen el rol de jurado y, en algunos ejercicios, se les invita a improvisar junto a los actores, convirtiendo la experiencia en un ejercicio interactivo y colectivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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