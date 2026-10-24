Por: Portal Bogotá

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El domingo 25 de octubre de 2026, diferentes zonas de Bogotá y de algunos municipios vecinos como Cajicá, Chía, Funza y Soacha, enfrentarán cortes programados en el suministro de energía. De acuerdo con información oficial de Enel Colombia, la suspensión del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes eléctricas. Según lo reportado por el portal oficial de Bogotá, las personas que residan en los sectores afectados deben prestar especial atención a los horarios y las áreas concretas donde se presentarán estas interrupciones.

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En la capital, los barrios afectados son diversos y están ubicados en varias localidades. En Chapinero, la zona de La Cabrera, comprendida desde la calle 85 hasta la 88 y entre la carrera 12 y la 14, no tendrá energía desde las 6:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. En Fontibón, el sector El Chanco I, delimitado por la calle 15 a la 17 y entre la carrera 115 a la 117, sufrirá el corte de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. De igual manera, en la localidad de Suba, el barrio Puente Largo estará sin luz entre las calles 103 y 105 y las carreras 56 a 58, desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Asimismo, en Tunjuelito, el sector San Benito, delimitado por la calle 57 sur a la 60 sur y desde la carrera 17 hasta la 20, tendrá el servicio suspendido desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

En municipios cercanos, también se realizarán cortes. En Cajicá, específicamente la vereda Río Grande, no contará con servicios eléctricos entre las 8:15 a. m. y las 5:00 p. m. En Chía, el corte afectará el área ubicada entre la carrera 5 y la carrera 11, y entre la calle 4 y la calle 15, entre las 7:45 a. m. y las 5:00 p. m. A su vez, en Funza, la vereda La Isla estará sin energía desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Finalmente, en Soacha, el sector Santa Ana, en la comuna 1, experimentará el corte entre la calle 8 sur y la calle 10 sur, desde la carrera 9 hasta la 11, de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

Enel Colombia ha recomendado tomar precauciones durante estos cortes. Entre ellas, está desconectar los electrodomésticos mientras dure la intervención para evitar daños. También se recomienda planificar las actividades cotidianas, conservar adecuadamente los alimentos en la nevera y permitir la entrada de personal técnico autorizado de Enel Colombia cuando se requiera. Para validar la identidad del personal, los usuarios pueden comunicarse al número 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios y municipios afectados por los cortes de luz en Bogotá y Cundinamarca este 25 de octubre de 2026?

Barrios en localidades como Chapinero, Fontibón, Suba y Tunjuelito en Bogotá estarán sin servicio, al igual que sectores en municipios cercanos como Cajicá, Chía, Funza y Soacha. Cada uno tiene horarios y zonas específicas detalladas por Enel Colombia, respetando los límites urbanos y rurales indicados por la compañía.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para los usuarios durante los cortes de luz programados?

Enel Colombia aconseja desconectar electrodomésticos, planificar actividades cotidianas, mantener los alimentos refrigerados en condiciones adecuadas y permitir la entrada al personal técnico únicamente tras validar su identidad para seguridad del usuario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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