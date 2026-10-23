Por: Portal Bogotá

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La campaña 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', respaldada por la Secretaría Distrital de la Mujer, impulsa el crecimiento de niñas y niños libres de estereotipos de género en sus hogares. De acuerdo con información oficial, se reconoce que desde la infancia los más pequeños observan y absorben mensajes sobre los roles de mujeres y hombres, tomando como ejemplo quién prepara la comida, quién se encarga de recordar las citas médicas o quién cuida a alguien cuando está enfermo. Así, los juegos que se les ofrecen, las responsabilidades asignadas y las respuestas que reciben frente a sus emociones moldean su percepción sobre lo que se espera de cada género.

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Para transformar esos patrones, el Programa de Transformaciones Culturales de la Secretaría Distrital de la Mujer divulga cinco acciones clave para aplicar en casa y promover la igualdad desde los primeros años de vida. En primer lugar, se invita a eliminar frases como que el papá “ayuda” en el hogar, pues esto refuerza la idea de que las labores domésticas corresponden a la mujer y solo es un complemento que el hombre participe. Redefinir las responsabilidades como una tarea compartida, junto con acuerdos claros dentro del hogar, ayuda a romper esa percepción.

En segundo lugar, se destaca la importancia de no asignar juguetes según el género. Ofrecer opciones como cocinas de juguete o juegos de herramientas a niños y niñas, sin distinción, les permite desarrollar habilidades variadas y explorar distintas formas de relacionarse, evitando limitar su potencial por estereotipos. La tercera acción es enseñar que el cuidado trasciende lo físico e incluye escuchar y acompañar emocionalmente. Así, niñas y niños aprenden que ambos pueden y deben expresar sus emociones y brindar apoyo a los demás, más allá de ideas tradicionales asociadas al género.

La cuarta propuesta consiste en asignar tareas domésticas de acuerdo con las capacidades y edades de cada menor, pero sin reproducir la idea de que alguna actividad es exclusiva de niñas o de niños. Estas responsabilidades, como organizar, poner la mesa o guardar sus pertenencias, deben ser compartidas en función de acuerdos familiares. Finalmente, recordar que el ejemplo educa es esencial: la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en casa marca la verdadera enseñanza sobre la equidad, pues niñas y niños aprenden más de las acciones que de los discursos.

En conclusión, la Secretaría Distrital de la Mujer enfatiza que revisar y transformar costumbres cotidianas desde el ejemplo, el juego y las tareas compartidas permite que niñas y niños crezcan en ambientes igualitarios, cuestionando los hábitos y construyendo nuevas formas de convivencia familiar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las cinco recomendaciones para promover la igualdad de género desde la infancia?

Las cinco recomendaciones que difunde la Secretaría Distrital de la Mujer para fomentar la igualdad desde la infancia son: evitar decir que el papá "ayuda" en casa, rechazar el mito de juguetes exclusivos para niñas o niños, enseñar que cuidar también implica escuchar, asignar responsabilidades del hogar sin reproducir estereotipos y dar ejemplo a través de acciones coherentes con lo que se predica sobre igualdad.

¿Cómo influyen los juegos y tareas del hogar en la construcción de estereotipos de género en la infancia?

Según lo expuesto por la Secretaría Distrital de la Mujer, los juegos que se ofrecen y las tareas asignadas en el hogar pueden reforzar o cuestionar estereotipos de género. Si las actividades y juguetes se delimitan por género, niñas y niños interiorizan ideas restrictivas sobre lo que se espera de cada uno. Sin embargo, al diversificar estas experiencias y compartir responsabilidades sin distinción, se brinda un ejemplo práctico de equidad y apertura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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