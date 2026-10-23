Por: Portal Bogotá

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El bienestar de la ciudadanía de Bogotá depende, en buena medida, de acciones responsables durante la temporada de lluvias. Así lo afirma la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que invita a los habitantes a comprometerse desde sus hogares para reducir los riesgos de encharcamientos e inundaciones. Según la información divulgada a través del sitio Bogotá.gov.co y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la prevención es una de las mejores herramientas comunitarias para evitar emergencias ocasionadas por el taponamiento de sumideros y redes de alcantarillado.

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El llamado de las autoridades es claro: las tareas de mantenimiento preventivo en casas y conjuntos residenciales contribuyen notablemente a mitigar los impactos negativos que traen las lluvias intensas. Entre las recomendaciones principales se destaca la revisión periódica de los sistemas de bombeo en los sótanos, para asegurar su correcto funcionamiento, así como la verificación del estado de las cajas de inspección y la prevención de acumulación de basura en estas estructuras.

Tampoco se debe tapar los sumideros con escombros ni objetos que limiten la recolección normal del agua lluvia, pues esta acción suele ser causa frecuente de embotellamientos y desbordamientos en diversas zonas. La importancia de barrer el frente de las viviendas y recoger los residuos en bolsas bien cerradas, lejos de los sumideros, es otra medida promovida desde la administración distrital y respaldada por la EAAB en sus canales oficiales.

Es fundamental también respetar los horarios señalados por el operador de aseo para la disposición de basura y no arrojar grasas, aceite usado o elementos como preservativos, toallas higiénicas, pañitos húmedos o pañales por el sanitario. El depósito adecuado de estos residuos en la caneca o canasto de basura ayuda a evitar taponamientos e inconvenientes en la red de alcantarillado. Finalmente, la basura debe sacarse en los horarios establecidos y no acumularse en la vía pública, acción que, si se descuida, podría traducirse en emergencias que afectan a toda la comunidad.

De acuerdo con información publicada por la EAAB y replicada en medios institucionales de Bogotá, la gestión colectiva y la responsabilidad individual son esenciales para que la ciudad supere de mejor forma los desafíos de la temporada de lluvias, minimizando riesgos y garantizando la seguridad en el interior de los hogares y en los espacios públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar inundaciones y encharcamientos en Bogotá durante la temporada de lluvias?

Las recomendaciones incluyen revisar que los sistemas de bombeo funcionen bien, mantener limpias las cajas de inspección, evitar tapar los sumideros, recoger la basura en bolsas cerradas lejos de estos puntos, respetar los horarios del operador de aseo para sacar los residuos y nunca arrojar grasas, aceites o productos sanitarios por el sanitario, según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

¿Por qué es importante no arrojar residuos ni grasas al sistema de alcantarillado en Bogotá?

No arrojar residuos sólidos ni grasas en el sistema de alcantarillado previene que los sumideros y tuberías se tapen, evitando así el desbordamiento de aguas y las inundaciones, situaciones que podrían convertirse en emergencias para toda la comunidad. Esta medida es clave para mantener un adecuado funcionamiento de la infraestructura durante la temporada de lluvias, según las recomendaciones de la EAAB.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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