Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) comunicó el viernes 23 de octubre de 2026 la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Sencia S.A.S., empresa concesionaria encargada de la administración del estadio Nemesio Camacho El Campín. De acuerdo con la información oficial, el objetivo de este proceso es determinar si existe un presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el estado de la grama que conforma el campo de juego.

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Esta decisión se apoya en un informe transmitido por la interventoría del contrato de concesión. Así, el IDRD da continuidad a las acciones de vigilancia y control que ejecuta para asegurar el cumplimiento de las condiciones exigidas en el marco de la Asociación Público Privada, conocida por sus siglas APP.

El instituto formalizó la convocatoria a una audiencia pública para el próximo 29 de octubre, a las 9:00 a. m., conforme a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En esta sesión, Sencia S.A.S. podrá presentar sus explicaciones, ejercer su derecho de defensa y contradecir los señalamientos presentados en su contra.

El procedimiento administrativo instaurado por el IDRD se enmarca en las decisiones previas anunciadas el 14 de octubre del mismo año, siguiendo directrices del alcalde Carlos Fernando Galán. En ese momento, la entidad había anunciado la evaluación de posibles incumplimientos relativos a las condiciones de la gramilla de El Campín. Asimismo, el 20 de octubre, el instituto reforzó las exigencias de vigilancia a la interventoría, especialmente por la realización de un concierto programado para el 31 de octubre. Se busca que la verificación cubra el estado del escenario deportivo antes, durante y después del evento, así como la implementación por parte de Sencia de medidas de protección, recuperación y contingencia.

De acuerdo con el IDRD, Sencia mantiene la responsabilidad de administrar, operar y dar mantenimiento adecuado al estadio. La entidad asegura que ejercerá sus funciones de vigilancia y control contractual por medio de la interventoría, con el objetivo de constatar el cumplimiento de las obligaciones y tomar las decisiones pertinentes. El instituto enfatizó que, ante todo, la prioridad de El Campín es el fútbol, por lo que continuará el seguimiento técnico y contractual para salvaguardar la seguridad de los futbolistas, garantizar condiciones óptimas para los encuentros deportivos y defender los intereses de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el IDRD abrió un proceso administrativo sancionatorio contra Sencia por el estadio El Campín?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte inició un procedimiento sancionatorio contra Sencia S.A.S., concesionario del estadio El Campín, para determinar si hubo incumplimientos contractuales relacionados con la grama del campo de juego. La decisión está sustentada en informes de la interventoría y da continuidad a acciones de seguimiento para verificar que se cumplan las condiciones de la Asociación Público Privada.

¿Qué es la interventoría y cuál es su papel en el seguimiento del contrato de El Campín?

La interventoría es una figura que supervisa la correcta ejecución de los contratos, verificando que las partes cumplan las obligaciones pactadas. En el caso del estadio El Campín, la interventoría elaboró el informe que motivó el proceso sancionatorio y se encarga del seguimiento antes, durante y después de eventos, para garantizar que Sencia cumpla con la administración, operación y mantenimiento adecuados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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