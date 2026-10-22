Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar ha revivido sus aspiraciones en la Liga BetPlay tras conseguir una valiosa victoria 1-0 contra Deportivo Pasto, resultado que ilusiona a la afición con una posible clasificación a los cuadrangulares. Sin embargo, esta esperanza convive con la constante amenaza del descenso. Actualmente, de acuerdo con el recuento de puntos en la tabla, Alianza se ubica en la decimocuarta posición con 15 puntos, mientras Internacional de Bogotá, con 17, y Cúcuta Deportivo, con 21, mantienen las posiciones inmediatamente superiores. Aunque todavía tiene la oportunidad de alcanzar la marca de 30 unidades, el panorama para el descenso presenta otros retos.

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Para entender la posibilidad de clasificar a los ocho mejores, se recurre al conocido "número mágico", una herramienta utilizada para calcular cuántos puntos necesita cada equipo. Una fórmula compara el puntaje del último equipo clasificado, sumándole tres puntos por cada encuentro pendiente como local. Considerando que Cúcuta Deportivo, actual dueño del octavo puesto, cuenta con 21 puntos y tres partidos restantes en casa, la barrera de referencia es de 30 unidades. Otra metodología toma la mitad de los puntos posibles por disputar y los suma al puntaje actual, cifra que en el caso de Cúcuta arroja aproximadamente 29 puntos como meta.

Alianza, con cinco partidos y 15 puntos en juego, solo podría aspirar a los 30 puntos en caso de tener un cierre casi perfecto y a la espera de que sus rivales dejen escapar unidades. El director técnico Flabio Torres ha reconocido lo desafiante del escenario, pero asegura que su plantel sostiene la ilusión de pelear hasta el final. Tras el triunfo ante Deportivo Pasto, destacó el valor anímico de los tres puntos y ratificó la determinación del grupo para competir por acceder al grupo de los ocho.

No obstante, la situación en el descenso exige igual atención. El sistema emplea el promedio entre los puntos sumados y los partidos disputados en periodos reglamentados. Alianza presenta 123 puntos en 111 encuentros, con un promedio de 1,1081; Internacional registra 124 puntos en 112 partidos y un promedio de 1,1071. Esta estrecha diferencia hará del enfrentamiento directo entre ambos un duelo decisivo por la permanencia. Otros equipos como Jaguares tienen un panorama aún más difícil, pues tras la reciente derrota ante Independiente Santa Fe, solo un cierre sin errores les permitiría mantener opciones, aunque dependerían de los tropiezos de sus rivales. Boyacá Chicó se encuentra, según lo informado por El Tiempo, en una situación casi irreversible, ya que necesita una combinación casi imposible de resultados para evitar el descenso.

La posibilidad teórica de que un equipo clasifique y descienda en el mismo semestre existe, dado que las tablas que definen cada situación son independientes, pero para Alianza ese escenario resulta poco factible de acuerdo con las cuentas actuales. El siguiente compromiso, ante Internacional de Bogotá, será clave tanto en la lucha por un cupo en los cuadrangulares como en la batalla por la permanencia en la Liga BetPlay.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos puntos necesita Alianza Valledupar para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

Según los métodos de estimación explicados en el texto y tomando como referencia las cifras de Cúcuta Deportivo, Alianza Valledupar necesitaría alcanzar entre 29 y 30 puntos para asegurar su ingreso a los cuadrangulares. La tarea es compleja, ya que solo le quedan cinco partidos y debe conseguir prácticamente todos los puntos en disputa, dependiendo además del desempeño de sus rivales directos.

¿Cómo se calcula el promedio para el descenso en la Liga BetPlay y cuál es su impacto?

El promedio para definir el descenso se calcula dividiendo los puntos obtenidos por el equipo entre los partidos disputados en un periodo establecido por el reglamento. Este sistema varía según la antigüedad en la categoría, pues equipos ascendidos recientemente solo suman partidos del año en curso. En el caso de Alianza, este promedio mantiene al club en un margen de riesgo debido a la mínima diferencia con rivales directos, convirtiendo cada partido restante en definitorio para asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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