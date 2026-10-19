Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar logró un triunfo clave al superar 1-0 al Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad, por la Liga BetPlay II-2026, según reportó Win Sports. Este resultado permite al equipo valduparense despegarse de la parte baja de la tabla de posiciones general y, además, tomar distancia en la lucha por el descenso, lo que representa un alivio en un campeonato en el que ha tenido complicaciones.

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El único gol del partido se registró en el minuto 38 gracias a Israel Alba, quien supo sacar ventaja de un error defensivo del conjunto local. De acuerdo con el reporte, Alba envió el balón al fondo de la red y así le dio la victoria definitiva a Alianza. El marcador se mantuvo hasta el final, pese a los intentos del Deportivo Pasto por igualar las acciones.

Luego de este encuentro, el equipo dirigido por Flabio Torres llegó a 13 puntos en 14 partidos disputados, ubicándose en la casilla 14 de la Liga BetPlay II-2026. Su balance en el campeonato refleja tres victorias, cuatro empates y siete derrotas, con 14 anotaciones a favor y 26 en contra, lo que deja una diferencia de -12 goles. Deportivo Pasto, por su parte, quedó en el último lugar con 10 unidades.

De acuerdo con la información compartida por José Orlando Ascencio, el impacto más notable del triunfo de Alianza Valledupar se vio en la tabla del descenso de 2026: el equipo ocupa la posición 16, con 123 puntos en 111 partidos jugados y un promedio de 1,11. Gracias a este resultado, se aleja, aunque sea momentáneamente, de la ‘zona roja’ ocupada por Boyacá Chicó (promedio de 0,89) y Jaguares (promedio de 0,88) y supera a oponentes directos como Internacional de Bogotá (1,09) y Cúcuta (1,06).

A pesar del respiro que obtuvo el equipo vallenato, la situación no permite relajación. Si bien logró distancia frente a los puestos directos de descenso, Alianza Valledupar aún debe sumar en las cinco jornadas restantes para tratar de avanzar a los cuadrangulares semifinales, siempre dependiendo no solo de sus propios resultados, sino también de los desempeños de los rivales que le superan en la tabla.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la tabla del descenso en la Liga BetPlay II-2026?

La tabla del descenso en la Liga BetPlay II-2026 se utiliza para determinar qué equipos pierden la categoría al final de la temporada, calculando un promedio entre los puntos obtenidos y los partidos jugados, según lo informado por José Orlando Ascencio. Los equipos con el promedio más bajo al final del torneo descienden a la segunda división.

¿Qué necesita Alianza Valledupar para clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026?

Alianza Valledupar, a pesar de su reciente victoria, necesita sumar puntos en los cinco partidos que le restan en la fase regular y esperar resultados favorables de los equipos que están por encima en la tabla de posiciones para tener opciones matemáticas de clasificar a los cuadrangulares semifinales, según datos de Win Sports y las cuentas actuales de la liga.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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