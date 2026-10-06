Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Luis Fernando Suárez, técnico del Deportes Tolima, se refirió públicamente este martes al incidente que involucró a cuatro jugadores de su plantel tras su presencia en un concierto, justo después del empate sin goles ante Boyacá Chicó. De acuerdo con Win Sports, el entrenador dejó claro que Jan Angulo, Kelvin Flórez, Jorge Cabezas Hurtado y Daniel Pedrozo no serán tenidos en cuenta en los dos próximos compromisos del equipo. El anuncio marca una postura disciplinaria firme hacia los hechos ocurridos y llega días después del debut de Suárez como técnico del club ibaguereño.

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Según palabras del propio Suárez en diálogo con Win Sports, "es evidente que hubo un acto de indisciplina, los jugadores ya fueron llamados a descargos y de mi parte no van a estar en los próximos dos partidos". Esta determinación afecta los enfrentamientos ante Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba. La no convocatoria responde, según explicó Suárez, al compromiso de mantener disciplina dentro del equipo en momentos deportivos complicados.

El episodio tomó relevancia luego de difundirse imágenes que mostraban a los cuatro jugadores en un concierto durante la madrugada, hecho que generó varias críticas debido al actual rendimiento del Tolima, que suma cinco encuentros sin lograr una victoria. El escándalo de indisciplina surgió en un contexto delicado para el club, que se encuentra bajo presión por los resultados y la actitud de sus futbolistas fuera de la cancha.

En paralelo al castigo deportivo, trascendió en medios de comunicación que los jugadores también habrían sido sancionados económicamente con una multa de 20 millones de pesos para cada uno. Esta información provino del periodista Camilo Pinto y ha sido recogida por otras fuentes, aunque el club no ha emitido una confirmación oficial respecto a este aspecto. Por ahora, la versión sobre la multa permanece como no oficial y sigue generando debate en torno al manejo disciplinario dentro del Deportes Tolima.

Este episodio confirma la exigencia de disciplina que Suárez quiere imprimir en su equipo y evidencia la influencia que la vida extradeportiva puede tener en el ambiente de un club de fútbol profesional. La decisión tomada busca no solamente corregir conductas, sino también mandar un mensaje de rigor a todo el plantel en tiempos de dificultad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron sancionados los jugadores del Deportes Tolima?

Los cuatro futbolistas del Deportes Tolima fueron sancionados porque, después del empate reciente ante Boyacá Chicó, se hicieron públicas imágenes en las que se les ve participando en un concierto en horas de la madrugada. Según declaró el técnico Luis Fernando Suárez en Win Sports, esto constituyó un acto de indisciplina y motivó que ellos no sean tenidos en cuenta para los dos próximos partidos del equipo.

¿Qué castigo recibieron los jugadores del Tolima por ir al concierto?

La sanción oficial para Jan Angulo, Kelvin Flórez, Jorge Cabezas Hurtado y Daniel Pedrozo consiste en dejarlos por fuera de los encuentros contra Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba. Además, circuló la versión, no confirmada por el club, de una posible multa económica de 20 millones de pesos para cada jugador, según información del periodista Camilo Pinto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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