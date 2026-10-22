Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La Liga BetPlay Dimayor 2026-II vive una de sus etapas más vibrantes en el llamado ‘todos contra todos’, fase en la que el margen de error para los equipos es mínimo por la alta competencia en la tabla de posiciones. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, el desarrollo de varios encuentros aplazados ha generado que la tabla refleje una ajustada pelea tanto en los primeros lugares como en las últimas casillas de clasificación a los cuadrangulares semifinales, instancia clave para definir al campeón del fútbol colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

En este contexto, una de las noticias más relevantes ha sido el desempeño del Deportivo Cali. El equipo ‘verdiblanco’ marcó un hito al convertirse en el primer club que asegura su pase a la siguiente fase, después de una contundente victoria a domicilio frente a Llaneros de Villavicencio. Según reportó el propio Deportivo Cali en su cuenta de X (antes Twitter), los goles de Johan Martínez, Nicolás Benedetti y Steven Rodríguez sellaron un marcador de 0-3, ubicando momentáneamente al club en lo más alto de la clasificación y rompiendo una sequía de más de tres años sin alcanzar esta instancia del torneo desde el primer semestre de 2021, cuando también lideró la tabla.

Este resultado no solo devuelve la ilusión a sus hinchas, sino que también influye significativamente en el panorama competitivo, pues Cali alcanza 29 puntos en 15 partidos y un diferencial de gol de +14, lo que lo coloca sobre América de Cali, que suma 28 unidades con un partido menos y una diferencia de +16. Más atrás, Atlético Nacional aparece con 26 puntos en 13 encuentros, mientras otros tradicionales como Millonarios F.C., Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe también mantienen sus esperanzas vivas. El ajustado margen entre los primeros ocho equipos vuelve clave cada jornada restante para el cierre del ‘todos contra todos’.

La información presentada toma como fuente principal al Noticiero 90 Minutos, además de comunicados oficiales del Deportivo Cali. No se han incorporado datos externos ni suposiciones, manteniendo fidelidad a los hechos reportados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II tras la victoria de Deportivo Cali?

Tras la victoria de Deportivo Cali sobre Llaneros, el equipo se posiciona como líder de la clasificación con 29 puntos, seguido muy de cerca por América de Cali con 28 puntos y un partido pendiente. Atlético Nacional y Millonarios F.C. completan los primeros puestos, con 26 puntos cada uno. La tabla muestra una competencia muy cerrada, donde cada partido restante será decisivo para los equipos que aspiran a los cuadrangulares semifinales.

¿Qué significa clasificar a los cuadrangulares semifinales en la Liga BetPlay Dimayor?

Clasificar a los cuadrangulares semifinales en la Liga BetPlay Dimayor implica que un equipo ingresa a la fase definitiva para disputar el título nacional. En esta etapa, los ocho mejores equipos del ‘todos contra todos’ se dividen en dos grupos y juegan entre sí. Los ganadores de cada grupo avanzan a la final. Esta estructura aumenta la exigencia y emoción para los clubes y sus hinchadas en el cierre del campeonato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z