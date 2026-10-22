Por: Noticiero 90 minutos

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El Deportivo Cali atraviesa un excelente presente en la Liga BetPlay 2026-II, después de su contundente triunfo 3-0 frente a Llaneros FC en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, en un partido correspondiente a la novena jornada. Bajo la dirección de Rafael Dudamel, el equipo vallecaucano demostró precisión táctica, organización sólida en defensa y gran cohesión en todas las líneas, lo que le permitió consolidar una victoria importante, alcanzar la cima de la tabla y clasificarse oficialmente a los cuadrangulares, según información publicada por Noticiero 90 Minutos y los reportes oficiales del Deportivo Cali en sus cuentas de redes sociales.

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Desde los primeros compases, el Deportivo Cali mostró su superioridad cuando Johan Martínez, tras un pase preciso de Daniel Giraldo al minuto 11, abrió el marcador con un remate cruzado imposible de atajar para el arquero Roameth Romaña. El segundo tanto llegó apenas once minutos después: Nicolás Benedetti aprovechó una falta cerca del área rival y ejecutó un tiro libre impecable, colocándola lejos del alcance del portero y asegurando una cómoda ventaja para el descanso.

En la segunda mitad, Llaneros FC intentó adelantarse y buscar el descuento, pero nunca encontró espacios concretos ni la claridad suficiente para inquietar el arco defendido por Pedro Gallese. El conjunto caleño selló la goleada en el minuto 63, cuando Andrés Steven 'Titi' Rodríguez recibió un pase largo del propio Gallese; supo posicionarse mejor que los defensores contrarios y definió con gran calma en el mano a mano, una jugada que reflejó el orden y la inteligencia con la que manejaron el encuentro.

La situación se complicó aún más para los locales hacia el minuto 80, cuando el defensor Howell Mena fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla. Más tarde, un gol de Carlos Bacca fue anulado a través del VAR, al determinar un fuera de juego muy justo. De acuerdo con los datos presentados en la transmisión oficial y el reporte de Noticiero 90 Minutos, Deportivo Cali alcanzó los 29 puntos, superando por uno a América de Cali y haciéndose con el liderato parcial; Llaneros, por su parte, se quedó rezagado con 17 unidades, viendo más lejanas sus opciones para avanzar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró Deportivo Cali clasificarse primero a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II?

Deportivo Cali aseguró su clasificación tras una destacada victoria ante Llaneros FC, demostrando eficacia ofensiva y solidez defensiva. Con aportes decisivos de Johan Martínez, Nicolás Benedetti y Steven Rodríguez, el equipo alcanzó 29 puntos y se consolidó como el primer clasificado, de acuerdo con los reportes de Noticiero 90 Minutos y la transmisión oficial.

¿Por qué fue anulado el gol de Carlos Bacca en el partido entre Deportivo Cali y Llaneros?

El gol marcado por Carlos Bacca fue invalidado tras la revisión por el sistema de asistencia arbitral por video (VAR). La jugada fue declarada fuera de juego por una posición adelantada milimétrica, tal como reportaron desde el campo de juego y en la comunicación oficial del encuentro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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