Por: Noticiero 90 minutos

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Deportivo Cali enfrenta una cita determinante este miércoles frente a Llaneros FC en el marco de la fecha 9, que había sido aplazada anteriormente, de la Liga BetPlay Dimayor Clausura 2026. La Dimayor, organizadora oficial del torneo, confirmó que el partido será en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé, ubicado en Villavicencio, desde las 6:15 p. m. y contará con el arbitraje de Carlos Betancur. Ambas escuadras llegan con realidades distintas, pero con la obligación de sumar puntos para fortalecer sus aspiraciones en el campeonato.

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Según información publicada por Noticiero 90 Minutos, Llaneros FC llega inspirado tras derrotar por la mínima diferencia a Santa Fe en la jornada anterior. Actualmente, el conjunto dirigido por Wilmer Sandoval ocupa la décima posición en la tabla general con 14 puntos, y este encuentro representa una oportunidad invaluable para acercarse al grupo de los ocho primeros, que son los que acceden a la fase de cuadrangulares semifinales en el torneo. Defender la localía en Villavicencio, ciudad caracterizada por su altitud y condiciones climáticas que suelen dificultar el desempeño de equipos visitantes, será clave para las aspiraciones del equipo llanero.

Por su parte, Deportivo Cali atraviesa un notable momento en la competencia. Los dirigidos por Rafael Dudamel figuran en la segunda casilla del campeonato, sumando 24 puntos y afianzando una racha positiva. Un triunfo como visitante consolidaría su clasificación anticipada a los cuadrangulares semifinales y lo acercaría aún más al liderato, aumentando la confianza del grupo y su proyección en la Liga BetPlay Dimayor.

El antecedente más reciente entre Llaneros FC y Deportivo Cali se dio el 12 de abril, durante el torneo Apertura, cuando ambos equipos empataron 1-1 en el estadio Palmaseca. Ahora, el entorno será completamente diferente, ya que Llaneros contará con el impulso de su público y el factor de la altitud, mientras que Deportivo Cali apelará a su regularidad ofensiva y la experiencia de su plantel para buscar los tres puntos fuera de casa.

Datos sobre el partido señalan que forma parte de la fecha 9 aplazada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, a jugarse el miércoles 21 de octubre de 2026 a las 6:15 p. m. en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé, de acuerdo con la información oficial divulgada tanto por la Dimayor como por el club Deportivo Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia del partido Llaneros FC vs Deportivo Cali en la Liga BetPlay Dimayor Clausura 2026?

Este partido es crucial para ambas escuadras, ya que Llaneros busca ingresar al grupo de los ocho clasificados, mientras Deportivo Cali puede asegurar anticipadamente su lugar en los cuadrangulares semifinales y mantenerse cerca del liderato del torneo, según Noticiero 90 Minutos y la Dimayor.

¿Cómo ha sido el historial reciente entre Llaneros FC y Deportivo Cali?

El último enfrentamiento entre ambos equipos ocurrió en el torneo Apertura, finalizando en empate 1-1 en Palmaseca, de acuerdo con la información consignada por Noticiero 90 Minutos. En este nuevo choque, la localía y condiciones de Villavicencio podrían influir en el desarrollo del juego.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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