Por: Noticiero 90 minutos

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El más reciente enfrentamiento entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla, correspondiente a la jornada 15 de la Liga BetPlay Dimayor II-2026, concluyó con un empate sin goles en el Estadio Deportivo Cali. Este desenlace evidenció el equilibrio entre ambas escuadras en un partido caracterizado por la intensidad y la firmeza táctica, donde ninguno logró romper la igualdad. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, tanto los dirigidos por Deportivo Cali como los de Junior sumaron un punto más en la tabla general, revalidando así la paridad que se vivió sobre el terreno de juego.

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Durante los noventa minutos, la contienda se mantuvo nivelada, producto de una marcada lucha física en la mitad de la cancha y actuaciones destacadas de los porteros Pedro Gallese y Mauro Silveira, quienes lograron mantener sus porterías invictas. Según datos reportados por Noticiero 90 Minutos, Deportivo Cali registró una posesión del balón del 53% y, a pesar de disparar 19 veces, solo nueve remates inquietaron al arco rival. Por el lado de Junior, el control del esférico fue de un 47%, completando apenas seis acercamientos, de los cuales tres exigieron una respuesta del portero contrario. A este contexto respondió el relato del club Deportivo Cali, que en su cuenta oficial informó al final del primer tiempo el empate parcial y el predominio de la táctica sobre la emoción goleadora.

El desarrollo del encuentro tomó un giro en el segundo tiempo, especialmente en el minuto 64, cuando Francisco Fydriszewski, delantero de Junior, fue expulsado tras ver la segunda tarjeta de amonestación. Pese a la superioridad numérica, el conjunto ‘azucarero’ no logró traducirla en goles gracias al orden defensivo de los visitantes, quienes priorizaron el resguardo de su arco para asegurar el empate. Según la cuenta oficial de DIMAYOR, este encuentro nuevamente puso de manifiesto la solidez de ambos equipos y la ausencia de ventajas claras en el marcador.

En lo que sigue del campeonato, Deportivo Cali se prepara para visitar a Club Llaneros en su próximo compromiso fuera de casa, mientras que Junior regresará a Barranquilla para recibir a Águilas Doradas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de acuerdo con la información proporcionada en Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue expulsado Francisco Fydriszewski en el partido Deportivo Cali vs Junior?

Francisco Fydriszewski, delantero de Junior de Barranquilla, fue expulsado en el minuto 64 tras recibir su segunda tarjeta de amonestación. Esta expulsión dejó al equipo visitante con un jugador menos durante la última media hora del partido, aunque Deportivo Cali no logró capitalizar la superioridad numérica en el resultado, de acuerdo con lo registrado por Noticiero 90 Minutos.

¿Cómo influyó la superioridad numérica de Deportivo Cali tras la expulsión en el resultado final?

A pesar de que Deportivo Cali dispuso de un jugador más durante los últimos minutos luego de la expulsión de Fydriszewski, no pudo superar el bloque defensivo de Junior. El conjunto local intentó aprovechar la ventaja, pero el equipo barranquillero se mantuvo firme en defensa y protegió su portería para consolidar el empate sin goles, como reportó Noticiero 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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