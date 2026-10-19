Por: EL PILON SA

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Jeman, conocido como ‘El Chankletica’ en redes sociales, experimentó este domingo una jornada inolvidable como aficionado del Junior de Barranquilla. El joven, que en días previos había denunciado haber sido discriminado en el estadio Romelio Martínez por asistir con chancletas a un partido entre Junior y Pereira, recibió el respaldo y la solidaridad de la hinchada del club. De acuerdo con la información difundida por Alfredo José García, Betan, el caso de ‘El Chankletica’ generó tal impacto que desencadenó una muestra de apoyo significativa y gestos de reconocimiento hacia su pasión por el fútbol.

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En la fecha 15 de la Liga BetPlay, durante el encuentro entre Junior y Deportivo Cali, Jeman fue invitado a disfrutar el partido en uno de los palcos del estadio Palmaseca, lo que marcó un claro contraste con su experiencia anterior, cuando debía apartar parte de su merienda para poder asistir a ver a su equipo desde localidades más modestas. La invitación fue realizada por el empresario caleño Cristian Rojas, quien le brindó la oportunidad de presenciar el partido desde una ubicación de privilegio. Esta vez, no solo vivió el partido de una manera distinta, sino que también recibió muestras de afecto y respeto de hinchas rivales en el estadio, quienes se acercaron a expresarle su apoyo y tomarse fotografías con él, tal como se observa en las publicaciones de la cuenta de Instagram PASIÓN 1924.

Al finalizar el partido, que terminó empatado entre los equipos, el joven pudo aproximarse al autobús de los jugadores. Allí, varias figuras del plantel rojiblanco se tomaron fotografías con él y firmaron su camiseta, en un claro gesto de respaldo y camaradería ante la adversidad que había vivido. Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue el encuentro de Jeman con Teófilo Gutiérrez, referente del Junior, quien le obsequió la pantaloneta que utilizó durante el partido. Ese gesto fue el broche de oro para un día especial, en el que el joven aficionado cambió la discriminación por la inclusión y la amabilidad, de acuerdo con las fuentes consignadas en el informe de Betan y las publicaciones de PASIÓN 1924 en Instagram.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es ‘El Chankletica’ y por qué fue noticia en el partido de Junior y Deportivo Cali?

‘El Chankletica’, cuyo nombre es Jeman, se hizo conocido luego de denunciar discriminación por parte de la organización del estadio Romelio Martínez al asistir a un partido usando chancletas. Su historia cobró relevancia porque, tras lograr el apoyo de aficionados y figuras del Junior, vivió una experiencia opuesta: fue invitado por un empresario a disfrutar el encuentro ante el Deportivo Cali desde un palco, recibiendo muestras de afecto y respeto.

¿Qué significado tuvo el gesto de Teófilo Gutiérrez hacia ‘El Chankletica’?

El gesto de Teófilo Gutiérrez, quien le obsequió la pantaloneta utilizada en el partido, fue un acto de reconocimiento y apoyo hacia Jeman luego de haber sido discriminado. Este tipo de acciones resalta la importancia de la inclusión en el fútbol y demuestra la solidaridad del plantel de Junior con sus seguidores más fieles.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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